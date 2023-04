Madagascar: Relance du tourisme - La CTM à la rencontre des opérateurs de Nosy-Be

La Confédération du Tourisme de Madagascar (CTM) s'engage à relancer le tourisme local avec les opérateurs de Nosy-Be.

Une délégation de cette organisation, conduite par son PCA et son Bureau, a organisé un atelier d'information et d'échange avec les opérateurs touristiques à Nosy-Be. Ensemble, ils ont discuté de la relance du tourisme local et des actions à entreprendre pour développer l'économie du secteur.

Les opérateurs ont salué l'initiative de la CTM et ont exprimé leur soutien à cette force de propositions et de solutions pour un développement durable du tourisme à Madagascar. D'après ses hauts responsables, la Confédération se présente comme force de propositions et de solutions pour le développement durable du tourisme à Madagascar.

C'est d'ailleurs la raison qui l'a incitée à organiser l'atelier d'informations et d'échanges sous le thème, « La relance du Tourisme et Actions de la CTM pour vos métiers ». Une quarantaine d'opérateurs, dont des hôteliers, des restaurateurs, des tour-opérateurs et des prestataires spécialisés, ont répondu présents à cette rencontre de travail, qui vise à relancer la destination Nosy-Be et à développer le tourisme sur cette île.