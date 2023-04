Madagascar: 48e RNS - Confirmation des cadors, des équipes surprises sacrées...la fête et la solidarité au rendez-vous !

Ambiance de fête, retrouvailles et compétitions. C'est ce qui a animé les trois jours de la 48e édition de la Rencontre Nationale Sportive à Vichy, France. Comme toujours,sportifs, artistes, politiciens, politiciennes et influenceurs de la diaspora ont participé à cette plus grande retrouvaille de la communauté malgache d'Europe.

Du monde. La Rencontre Nationale Sportive a tenu toutes ses prouesses à travers les valeurs de la fraternité, de l'amitié et de l'esprit de camaraderie. Rendez-vous inconditionnel de la diaspora malgache depuis 48 ans environ, la RNS c'est avant tout des tournois sportifs et des échanges culturels. Dix disciplines collectives et individuelles réunissant près de 1500 sportifs ont animé les compétitions. Ils étaient plus nombreux par rapport à 2022. Comme toujours, des anciens sociétaires de l'équipe nationale ont joué ou honoré de leur présence ce grand tournoi de la diaspora. Cette année, l'on peut citer la présence de Faneva Ima, Melvin Adrien (football), Mathyas Randriamamy, les joueurs des Barea U23 ; Fetra Ratsimiziva (judo) ; Lucas Andriamasilalao (tennis) ; Kevin Gilbert, M'Madi Mathyas, Lalason Ratsimbazafy, Antsa et Kiady Rabarijoelina (basket-ball) et Christian Andriantseheno, Fanja Aubriot et Thierry Bezandry (pétanque), Ali Kamé et Eliane Saholinirina (athlétisme).

Basket

JS Montpellier et AS 2 Mada gardent leur titre.

C'est dans un Palais des Sportsde Vichy archiplein que les finales du basket-ball se sont disputées. Les deux tenantes du titre ont gardé leur titre. Si les joueuses de l'AS 2 Mada ont remporté leur 5e trophée sans difficulté, chez les hommes, JSM de Montpellier ont beaucoup souffert pour pouvoir soulever leur deuxième titre. Les Sitraka et sa troupe ont dominé de la tête et des épaules la finale. Elles sont imposées sur le score de 49 à 10 face à l'AS Amb. C'était une finale à sens unique où après l'ouverture du score, il a fallu attendre à la 9e mn pour que les Rose et ses camarades inscrivent à nouveau. Le score était de 23 à 8 à la pause. Sitraka comme en 2022 a été élue meilleure joueuse, si la meilleure marqueuse a été remportée par Anjara.

Chez les hommes, la finale entre Caïman et JSM Montpellier a tenu en haleine le public venu en masse. Le suspens a été au rendez-vous jusqu'à la fin de la rencontre. Menée par un excellent Nestan Jikelabitike très fort dans les tirs à mi et longue distance, l'équipe du JSM de Montpellier s'offre le titre au terme d'une finale serrée et très disputée par 46 à 44. De l'autre côté, l'équipe du Caïman pour une première participation s'est permis le luxe de se qualifier pour la finale. Soutenue par le public, l'équipe du Caïman a vite pris le large en menant par 22 à 12 à 10mn du jeu. Grâce aux tirs à 3 points successifs, JSM arrive à recoller au score par 32 à 26 à la pause. De retour des vestiaires, les hostilités reprennent des plus belles sur le terrain. Face à la précipitation des joueurs du JSM, les gars du Caïman profitent de l'occasion pour marquer des points grâce à un Mathyas qui ne rate rien. Ils arrivent à renverser le score et prennent le devant par 40 à 39 à 5mn de la fin. Les deux formations étaient à mano a mano jusqu'au coup de sifflet final, mais, heureusement, l'expérience a fait la différence au final. M'Madi Mathyas qui joue sa première RNS avec la formation du Caïman a ravi le titre de meilleur marqueur. Nestan Jikelabitike qui s'est fait remarquer depuis la RNS 2022, Nestan a toujours fait bonne impression cette année et a été élu meilleur joueur de la compétition.

Football

TapTap Send, AS GAS et ASMF remportent les titres

Le football reste toujours cette discipline qui fédère où on retrouve ses anciens camarades de classes, ses anciens coéquipiers ou ses amis d'enfance. Pour cette 48e édition, les titres ont changé de main. Chez les seniors, la victoire a été remportée par l'équipe du Tap Tap Send face à l'équipe de Toulouse. Les deux équipes ont quitté le terrain sur un score nul et vierge, et il a fallu passer aux séances de tirs aux buts pour départager les deux formations. En marquant 4 contre 1 pour, l'équipe de TapTap Send de Johan Paul, Delgado, Nourdine et consorts ont remporté le titre. Un premier sacre pour cette formation où quatre joueurs d'entre-eux ont joué avec les Barea U23. Le champion de 2022 de l'ASGM 91 a été éliminé au stade des demi-finales par la formation toulousaine.

Pour le football à 7, la victoire finale est revenue à l'ASMF (Ancien de Saint-Michel en France) au dépend de Mafy Cher City sur le score de 2 buts à 1.

Dans la catégorie séniors, c'est l'éternelle confrontation entre AS Baobab et AS GAS Annemasse de Suisse. Après une négociation qui a duré des heures après un litige sur l'âge des joueurs de l'AS GAS, les deux équipes ont fini par trouver une entente. Au terme d'une finale tendue et disputée où les deux équipes se sont séparées par un but partout, la séance fatidique des tirs aux buts. C'est par 5 tirs marqués contre 4 pour l'AS Baobab que les Malgaches de Suisse ont soulevé le trophée. L'année dernière, c'est à l'issue des tirs aux buts que les Rija, Boris, Ralala, Lolo, Banane et consorts ont remporté le titre aux dépens de l'AS GAS. Cette finale chez les vétérans a fait monter la voix pour que les organisateurs respectent à la lettre les consignes. Pour pouvoir participer chez les vétérans, il faut que les joueurs aient au minimum 35 ans.

Volley-ball

AEOM Toulouse et MMVB sacrés

Les titres ont complètement changé de main. Privés de titre l'année dernière par Grenoble, l'AEOM de Toulouse a été sacré au Palais des Sports de Vichy chez les hommes.Ils se sont imposés par deux sets à zéro face à Bezons. Les deux équipes ont livré de beaux matchs sur le terrain, mais, plus déterminé et revanchard, ce sont les Toulousains qui ont le dessus à la fin. Chez les dames, MMVB ont ravi le titre au dépens de l'AEOM de Toulouse. Le premier set a été très disputé où les joueuses de MMVB l'ont enlevé par 26 à 24. Pourtant, au second set, les Toulousaines ont un peu lâché prise laissant la voie libre à MMVB par 25 à 10.

Jeunes membres

Les tout petits à l'honneur

Les pupilles comme on le dit ne sont pas en reste à la RNS. Jeunes basketteurs et footballeurs ont bénéficié de séances d'initiation et de partage avec des techniciens tout au long des deux jours de festivité. Lors des finales de basket au Palais des Sports de Vichy, les jeunes basketteuses et basketteurs ont fait une petite démonstration au grand bonheur des milliers de supporteurs. Ces jeunes seront l'avenir de la RNS dans les années à venir.

Judo

Démonstration et échange enrichissants

Cette année, le judo était encore en démonstration. En partenariat avec la Diaspora Malagasy judo où l'ancien international malgache, Fetra Ratsimiziva est un inconditionnel de la RNS, cette année, quelques judokas surtout les jeunes ont pu échanger et s'entraîner avec les aînés. Fetra Ratsimiziva, ancien pensionnaire de l'équipe nationale évoluant actuellement en France a dirigé des séances avec Maître Shmotori. A partir de la RNS 2024, le judo sera présent comme discipline de compétition pour les plus de 16 ans et en animation pour les plus petits. « Je fais appel à tous les judokas d'origine malgache actifs, les anciens judokas, tous niveau, vous avez 360 jours pour préparer la RNS 2024 », a souligné Fetra Ratsimiziva.

RNS

Pari tenu pour les organisateurs

Plus de 7000 participants, sportifs et visiteurs ont participé à l'édition 2023 de ce plus grand tournoi de la diaspora. « Je trouve que sur les trois jours, il y a le soleil, le public était présent, le retour des exposants qui viennent des quatre coins du monde et ceux de Madagascar qui sont satisfaits de leur RNS. En tant qu'organisateur, il y a des choses qui sont bien et beaucoup reste à améliorer. Je m'excuse pour tous les incidents qui se sont passés par ci et par-là. Avant, c'est une belle fête, avec des équipes sportives qui sont revenues en force. Nous avons vécu de très belles finales au Palais des Sports, une belle cérémonie d'ouverture pleine. La RNS est un lieu de promotion du sport. Effectivement, les grands sportifs à l'image de Mathyas d'Ankoay U19 qui va participer à la coupe du monde ont été très bien accueillis, les aînés sont là, les jeunes qui montent, il y a le mélange de tous ces sportifs », a fait savoir le président du Comité exécutif national, Dadah Andriamasilalao. La RNS qui a perduré depuis 48 ans reste une institution pour toute la diaspora. Le rendez-vous est pris pour 2024 pour une nouvelle édition ... !