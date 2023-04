Madagascar: Diana - Fôret Ankerika-fokontany Ankazomibaboka

Plus de 50 ha carbonisé

La région Diana abrite un immense territoire forestier où la diversité des organismes vivants, qui s'apprécie en considérant la diversité des espèces, celle des gènes au sein de chaque espèce, ainsi que l'organisation et la répartition des écosystèmes. Néanmoins, ces derniers temps, elle assiste à une déforestation suite à l'exploitation abusive effectuée par des inconscients qui veulent s'enrichir illégalement ! Le constat est amer...

Fumées, bois abattus, des centaines de sacs de charbon bois font partie du décor de la vie quotidienne dans ce village. L'environnement se dégrade d'une manière exponentielle, une situation très inquiétante! Le quartier Ankerika Ankazomibaboka, situé dans la commune rurale de Sakaramy, district de Diego II est connu par son microclimat humide. Autrefois couverte de forêts, cette localité devient productrice de charbon de bois depuis 2020. Dès lors, le chef fokontany, étant le premier responsable du périmètre, décide d'intervenir, « nous avons pris des initiatives pour protéger notre environnement, la population du village a été à la fois conscientisée et mobilisée, mais jusqu'ici nous n'avons obtenu aucun résultat satisfaisant », a fait savoir un responsable. En effet, ces criminels environnementaux font la sourde oreille, se croient plus fort, et osent se taper la poitrine.

Destruction

Saisis par les villageois et les responsables, ces grands charbonniers s'en sortent sans problème. De ce fait, la population et les intendants du village se plaignent, demandent de l'aide aux autorités compétentes afin qu'elles puissent prendre leur part de responsabilité. Cette pratique va à l'encontre de la politique gouvernementale : la reforestation de la Grande-Ile. Sakaramy, l'emblème vert noircit de plus en plus à cause du carbone dégagé par la combustion. Faut-il rappeler que Sakaramy est en quelque sorte le poumon du district de Diego II. Ce territoire est un lieu de reboisement chaque année. Les actes de ces malfaiteurs détruisent non seulement l'environnement mais aussi la richesse nationale.