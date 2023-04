Madagascar: « Madagascar gangrené par la corruption » - Direct et sans détour

Ce serait faire preuve de mauvaise foi et mentir de dire qu'il n'y a pas de changement au pays, ou d'accuser le régime de n'avoir rien fait ». C'est ce qu'a déclaré samedi, le Cardinal Monseigneur Désiré Tsarahazana.

Le numéro Un de l'Eglise catholique romaine défend le régime par rapport aux infrastructures manara-penitra que le régime actuel a réussi à réaliser à travers le pays. Mais en ce début d'année électorale, il préfère assumer son rôle de raiamandreny et attire l'attention de tout un chacun face aux maux auxquels la Société malgache est confrontée actuellement. Son habituel message pascal était plutôt d'une orientation neutre et sans parti pris.

Il, c'est le Monseigneur qui a choisi de baser son intervention sur la constatation des faits, tout en défendant les intérêts de la grande majorité de la population. Aussi, Mgr Désiré Tsarahazana a-t-il haussé le ton contre l'inflation grandissante qui prévaut actuellement au pays, ainsi que toutes les difficultés subies au quotidien par les Malgaches.

Recul tangible

Face à cette situation, une grande majorité de la population se trouve au bord de la dépression. « 63 années après l'Indépendance, le pays se trouve encore dans cette situation », a-t-il soutenu. Le Cardinal de Madagascar dénonce « un recul tangible et palpable sur le plan social ». Il estime qu'un véritable changement de mentalité est de mise si Madagascar veut parvenir au développement car « Actuellement, l'anarchie, l'égoïsme et l'hypocrisie règnent au sein de la Société Malagasy.

L'intérêt général est relégué au second plan. Ce que l'on dit est différent de ce que l'on fait » selon Monseigneur Désiré Tsarahazana, « le pays est gangrené par la corruption et ce fléau concerne tout le système, depuis la population lambda au niveau de la base jusqu'à la plus haute sphère de l'Etat ». En cette période de Pâques, il appelle tout un chacun à changer. « Le mal ne devrait pas vaincre le bien et avoir le dernier mot.

On peut encore développer le pays si tout le monde croit au Christ qui a ressuscité », a-t-il soutenu. Reste à savoir si ce message d'un raiamandreny sera pris en considération par la population et surtout par les dirigeants et acteurs politiques. A quelques mois de l'élection présidentielle, la tension politique monte déjà d'un cran entre pouvoir et opposition. On observe en tout cas que ce message pascal du Cardinal Désiré Tsarahazana était plutôt neutre et pesé.