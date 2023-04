Angola: Le MIREX analyse les principaux défis du pays sur la scène internationale

Luanda — Le ministère des Relations extérieures réalise mardi, à Luanda, son conseil consultatif élargi, pour analyser les principaux défis et perspectives du pays sur la scène internationale.

Selon un communiqué de presse de ce portefeuille, envoyé à l'ANGOP, l'événement, qui se tiendra sous le thème "MIREX et l'action diplomatique angolaise dans le contexte international actuel : défis et perspectives", vise à l'évaluation périodique des performances dans le domaine de affaires étrangères et diplomatie.

Il a également pour but d'évaluer le niveau de coordination entre les structures du MIREX et les partenaires gouvernementaux, ainsi que de planifier les activités de l'année en cours, de renforcer l'organisation interne et d'analyser les principaux sujets de politique internationale.

Les travaux de la réunion seront dirigés par le ministre des Relations extérieures, Téte António.