Burkina Faso: Prix des génériques et des consommables médicaux - La pilule est dure à avaler pour les pharmaciens

document

Ceci est un communiqué du syndicat des pharmaciens du Burkina Faso sur le prix des génériques et des consommables médicaux.

Chères consoeurs et chers confrères,

Suite au réajustement de la marge sur les spécialités dans les officines, l'autorité semble avoir opté pour la répression.

En effet, après les auditions du RENLAC, de la commission de la concurrence, de l'ALT, les récentes activités des autorités nous confortent dans l'idée qu'elles ont choisi la voie du bras de fer.

En effet, après le courrier du ministre de la Santé évoquant les files d'attente et proposant des solutions sans fondement, nous avons suivi la grosse communication sur les arrêtés portant fixation du prix des génériques et des consommables médicaux laissant présager une tentative de récupération politique. De plus, des projets d'arrêtés sont en cours et s'ils sont adoptés en l'état, ils sonneront le glas de notre profession.

Le 7 avril 2023, nous avons assisté à une descente musclée du ministère du Commerce avec les forces de l'ordre chez nos quatre principaux grossistes privés. De nos analyses, il ressort que la semaine prochaine nous pourrions assister à des contrôles avilissants et médiatisés. Ces contrôles porteront probablement sur les prix des médicaments génériques et des consommables médicaux.

Pour parer à cela, nous avons décidé et vous demandons l'arrêt immédiat et jusqu'à nouvel ordre de la vente des médicaments génériques et consommables médicaux de la CAMEG dans les officines, le temps d'apprécier l'évolution de la situation.

Au regard, aussi, de l'augmentation des prix des médicaments génériques observée au niveau de la CAMEG, sans justification, il vous est également demandé d'arrêter toute commande à la CAMEG jusqu'à nouvel ordre.

Nous vous prions de rester mobilisés et d'attendre les prochaines instructions.

Le président de la section privée du SPBF

Dr Guy Boris Kouldiati

Ont signé :

Président : Kouldiati Guy Boris

Secrétaire général : Gnancadja H. Benoît

Secrétaire à l'organisation, à l'information et à la formation : Nikièma K. Laurent

Trésorière : Ilboudo Habibou