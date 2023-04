Burkina Faso: Le coin du jeûneur - Les bienfaits du silence pendant le jeûne

Le Coran, au verset 26 de la sourate 19, nous rappelle le jeûne de Marie/Mariam, à qui Allah disait : « Mange et bois et que ton oeil se réjouisse ! Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis (lui) : "Assurément, j'ai voué un jeûne au Tout Miséricordieux : je ne parlerai donc à aucun être humain" ». Le jeûne de Marie a donc consisté pour elle à « retenir sa langue » par obéissance à Allah.

Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de musulmanes et de musulmans cessent de manger et de boire, mais laissent libre cours à leur langue. Qu'en dit l'islam ?

Les dangers de la parole pendant le jeûne

« Le mensonge est le fléau de la parole », dit-on. En effet, celui qui parle beaucoup, trop, risque bien de mentir. Pourtant le prophète Mouhamed dit que « celui qui ne cesse de mentir ou de dire des paroles vaines, Dieu n'a nul besoin de sa faim ou de sa soif ». Si bien que : « ...il y a des jeûneurs qui n'ont de récompense de leur jeûne que la faim et la soif ».

Quant à la médisance et à la calomnie, elles constituent des virus spirituels qui ruinent complètement le jeûne car Dieu dit : « Ô vous qui avez cru ! Evitez de trop conjecturer (sur autrui) car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? (Non !) Vous en aurez horreur. Craignez donc Allah, car Allah est Grand accueillant au repentir, Il est très Miséricordieux. » Coran- S49. V12.

En effet, la médisance est décrite ici comme le fait de "manger la chair de son frère (sa soeur)". Cela est naturellement plus condamnable pendant le ramadan que le fait de boire ou manger de la nourriture ordinaire.

Les bienfaits du silence pendant le jeûne

Le Messager d'Allah a dit : « Celui qui croit en Dieu et au Jour dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. » En effet, lorsque la parole n'est pas nécessaire, le silence est nettement mieux quand on jeûne. Car en évitant trop de paroles, en sachant garder le silence, on se préserve du mensonge, de la médisance, de la calomnie...

Du reste, celui qui utilise bien sa langue gagnera et celui qui l'utilise mal perdra et regrettera. C'est pourquoi Dieu avertit chacun en disant : « Ne dis rien de ce dont tu n'as pas connaissance (certaine) ; car (de l'usage de) l'ouïe, la vue et le coeur, l'esclave en sera interrogé » Coran - S17/V36.

En vérité, plus on sait se taire, plus on sait s'écouter. Oui, il est nécessaire d'écouter souvent son coeur et de méditer sur ses contradictions internes afin de mieux s'amender, se repentir et demander pardon à Dieu, surtout au cours de cette deuxième décade du ramadan. Le silence permet, bien entendu, de multiplier les évocations et les invocations de Dieu, qui constituent la sève vivifiante du jeûne. Ce n'est pas facile dans ce contexte des réseaux sociaux, où la parole est très libérée, de garder le silence, mais le jeûne de ramadan doit nous aider dans cette maîtrise de soi pour ainsi plaire à Dieu, comme l'a fait Marie avant nous... certainement qu'on atteindra la piété.

Imam Nouhoun Bakayogo

du CERFI

Encadré :

Programme iftar du jour

Ouagadougou : 18h 20

Banfora : 18h 32

Bobo-Dioulasso : 18h 30

Dédougou : 18h 28

Dori : 18h 14

Fada : 18h 12

Gaoua : 18h 26

Manga : 18h 19

Koudougou : 18h 23

Kaya : 18h 18

Tenkodogo : 18h 14

Ouahigouya : 18h 25

Ziniaré : 18h 20.