Madagascar: Projet Lalankely III - 979 infrastructures de mobilité et d'assainissement réalisées

Les deux premières phases du projet sont achevées et les travaux pour la troisième sont en préparation. Lors de l'inauguration, les autorités ont soutenu que ce projet Lalankely III vise l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires.

L'amélioration de la mobilité et de l'accessibilité, l'amélioration de l'environnement sanitaire, ainsi que la garantie de la pérennisation des infrastructures sont les principaux objectifs du projet Lalankely III. Depuis plusieurs années, ce projet a été marqué par de nombreuses réalisations d'infrastructures de mobilité et d'assainissement. Le 6 avril dernier, une cérémonie d'inauguration a encore été organisée sur la Haute ville d'Antananarivo. Les autorités présentes ont martelé l'importance de la garantie de la pérennisation des infrastructures par la mise en place de comités d'habitants pour la gestion et l'entretien des infrastructures, le renforcement des capacités techniques et financières des Collectivités Décentralisées à gérer efficacement les services urbains mais aussi à investir dans les équipements publics. D'après les explications, le projet Lalankely III accorde un intérêt particulier à l'endroit de la ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager).

En effet, c'est la raison pour laquelle des travaux ont été effectués, pendant la première phase, sur la Haute ville d'Antananarivo qui fait partie de la ZPPAUP. Il s'agit de la construction et de la réhabilitation de 29 infrastructures de mobilité dont 19 ruelles, 6 escaliers et 4 canaux d'évacuation. Ces travaux ont pris compte des aspects culturels et touristiques d'Antananarivo en se focalisant sur leurs aspects d'origine, caractéristiques de l'Imerina. Quatre fokontany du 2e arrondissement ont bénéficié de ces travaux, notamment Ambohipotsy Ambohimitsimbina, Ambohitsiroa, Andafiavaratra, Ambavahadimitafo et Manjakamiadana Antsahondra.

Poursuite

Parmi les travaux réalisés dans le cadre du projet figurent des ruelles, canaux, escaliers, passerelles, voies carrossables, murs de soutènement, bornes fontaines, bassins lavoirs, blocs sanitaires, bibliothèques, terrain de basket et espaces verts. Selon les informations, la première phase du projet Lalankely III - dont les travaux se sont déroulés de 2019 à août 2021 - a permis la réalisation de 754 infrastructures de mobilité et d'assainissement afin de faciliter l'accessibilité et les échanges avec les zones voisines.

Pour sa deuxième phase qui a commencé en juillet 2021, le projet a réalisé 225 infrastructures de mobilité, sanitaires et dites « vivre ensemble ». Les habitants dans les 222 fokontany de la ville d'Antananarivo (2e, 3e, 5e et 6e arrondissements) et des 27 communes périphériques ont bénéficié du projet, qui compte près de 1,2 million de bénéficiaires. En ce qui concerne la troisième phase, les travaux sont en cours de préparation, selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers, qui a fait l'inauguration avec le maire de la CUA, l'ambassadeur de France à Madagascar et le directeur de l'AFD (Agence française de développement), ainsi que des représentants de diverses entités touchées par le projet, si l'on ne cite que les acteurs du développement du tourisme.