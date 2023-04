Madagascar: Gestion durable des ressources halieutiques - 20 observateurs formés à l'ENEM pour la région Boeny

Des formations sur la STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) et l'initiation maritime. C'est ce qu'ont suivi les 20 observateurs à l'ENEM (École Nationale d'Enseignement Maritime) Mahajanga, région Boeny.

Vendredi dernier, ces observateurs ont reçu leurs attestations de formation. Selon le MPEB (Ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue), la dernière formation pour les observateurs de la pêche date de l'année 2001 et les observateurs opérationnels au niveau du CSP (Centre de surveillance de la pêche) sont très peu nombreux. Pour le ministère de tutelle, il était nécessaire d'organiser cette formation pour renforcer la surveillance des activités de pêche à Madagascar et pouvoir intensifier la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée (INN) sur les zones marines de Madagascar.

Pour le Gouvernement, cette démarche s'inscrit également dans le cadre de la gestion durable des ressources, dans l'optique de favoriser la sécurité alimentaire et de développement économique.