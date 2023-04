Madagascar: Business Forum Régionaux - Des projets locaux et internationaux en vue

L'Atsinanana est connue pour être le poumon économique de Madagascar avec notamment la présence du Grand Port. Analanjirofo est qualifiée de capitale du girofle, et enfin l'Alaotra Mangoro se démarque en tant que grenier à riz du pays. Autant de qualificatifs qui démontrent que ces trois régions du Grand Est occupent une place non négligeable dans l'économie du pays.

Et le choix de l'Economic Development Board (EDBM) de sélectionner ces trois régions pour l'accueil de la deuxième édition du Business Forum Régionaux a été plus que justifié. Des projets locaux et internationaux sont en vue.

800 participants

Ce Forum qui s'est tenu les 6 et 7 avril dernier au Port Academy Center Tomasina a enregistré un franc succès, avec à la clé, plus de 800 participants qui ont planché pour dégager des solutions aux problématiques locales pouvant freiner les investissements. L'objectif est d'améliorer le climat des affaires, et promouvoir les opportunités d'investissement des régions. Le forum a commencé par les pitchs des gouverneurs et par d'autres sessions sectorielles. En effet, plus de 15 sessions transversales et sectorielles transversales ont été abordées durant ces 2 jours. En session plénière, des panels de discussion ont mis en évidence les perspectives de développement économique dans les trois régions, les enjeux et opportunités de l'extension du port de Toamasina ou encore le développement de Zones d'Émergence Industrielle. Les différentes sessions ont été animées par des panels de haut niveau comme les ministres, cadres supérieurs du secteur public, des dirigeants d'entreprises, ainsi que des experts nationaux et internationaux. Un espace dédié au réseautage a été spécialement mis en place dans le site durant l'événement pour la réalisation de session B2G ou B2B avec des investisseurs nationaux et internationaux.

Actions concrètes

Comme l'a déclaré le PCA de l'EDBM Lantosoa Rakotomalala, « la mise en avant de ces 3 régions pendant ce rendez-vous hautement économique permettra d'identifier les synergies, les intégrations commerciales et productives qui leur permettraient, à terme, d'accélérer leur développement en tirant partie de leurs forces et atouts respectifs ». Une occasion également pour elle de rappeler que « l'engagement de l'EDBM en tant que plateforme incontournable du secteur privé à continuer à être aux côtés des opérateurs pour faire avancer le développement économique de Madagascar ». Placé sous le thème de « l'Émergence régionale : Faciliter les investissements face aux défis d'industrialisation de Madagascar » le Forum était en tout cas l'expression de la volonté du président de la République Andry Rajoelina de donner une chance à toutes les régions du pays de se développer. Sur ce point d'ailleurs, la Directrice du Cabinet de la Présidence qui a représenté le Chef de l'Etat a annoncé que cette fois-ci, des actions concrètes seront réalisées pour atteindre le plus rapidement possible les objectifs de l'émergence régionale. Parmi justement les projets concrets signés durant ce Forum figure la signature d'un protocole d'accord conclu entre le Dr Marcellin Randriamanantena, Gouverneur de la Région Analanjirofo et Tahina Razanamahefa, Directrice de la Communication et des Relations Publiques du Groupe STOI, pour un projet d'agrégation agricole pour la plantation de maïs dans la région Analanjirofo.