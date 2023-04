Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - « Le respect de la Constitution pour garantir l'apaisement »

Le numéro Un du parti Malagasy Miara-Miainga continue de sillonner la Grande Ile. Dans le cadre de la redynamisation de la base de son parti, Hajo Andrianainarivelo était à Antsohihy, ce week-end pascal. L'occasion pour lui de rappeler son attachement aux principes démocratiques. Il a ainsi rappelé aux responsables du régime l'importance de la liberté d'expression et de rassemblement, tant dans un endroit clos qu'en lieux public. « Il ne s'agit pas de faire un long discours. Il faut tout simplement lire la Constitution et l'appliquer afin de garantir l'apaisement et l'ordre », a-t-il fait savoir. Pour rappel, les rassemblements du MMM se passent souvent en salle et celui qui s'est tenu à Antsohihy n'a rien à voir avec la décision du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Décentralisation

Fidèle à son discours et à la conviction de son parti, l'événement de ce samedi s'est surtout penché sur le fonctionnement de la Communauté territoriale décentralisée qui est, d'ailleurs, inscrit noir sur blanc dans la Constitution. « Sa mise en place est nécessaire. Il faut faire confiance aux responsables au niveau des communes et des régions pour qu'ils puissent aider les élus », a continué le patron du MMM. Néanmoins, l'ancien ministre mise sur des responsables des CTD formés et avec des cursus pouvant les aider à soutenir les élus afin d'apporter le développement, sans tenir compte des couleurs politiques et des origines. Depuis 2009 le MMM a déjà installé les bases de la décentralisation. Et lors de son passage au ministère de la Décentralisation, Hajo Andrianainarivelo a même créé l'INDL afin de former les maires sur le développement local.