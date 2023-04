Madagascar: Judo / Open de Luanda - Laura Rasoanaivo a remporté deux médailles d'Or

Et de deux, pour Laura Rasoanaivo Razafy. La judokate malgache a de nouveau fait parler d'elle sur la scène continentale.

Elle vient de remporter deux médailles d'or, à la Coupe d'Afrique juniors en Angola et à l'Open d'Afrique seniors de Luanda, dans sa catégorie des moins de 70 kg. Le numéro deux mondial a gravi la plus haute marche du podium grâce à ses combats hyper expéditifs. Elle a réalisé une belle performance en remportant le premier or chez les juniors, ce vendredi à Luanda, Angola. Pas plus tard que dimanche, elle a remporté sa deuxième médaille d'or dans l'Open seniors. A seulement 19 ans, elle est très compétitive. L

a pensionnaire de l'Association Sportive Saint-Michel d'Amparibe rentrera aux pays avec deux médailles d'or au cou. Il s'agit de sa cinquième consécration depuis cette année dans une compétition internationale. Pour rappel, elle a déjà remporté la double médaillée d'or de l'Open de Tunis et sacrée championne chez les cadettes à l'Open de judo d'Alger, en mars. La Fédération malgache de judo (FMJ) tient à remercier toutes les personnes et entités qui ont contribué à ce déplacement et à cette performance en l'occurrence, Siteny Randrianasoloniaiko, le Président de l'Union Africaine de Judo, le président de la FMJ et toute son équipe, la direction technique nationale, ses parents et toute sa famille qui ont remué ciel et terre pour rendre possible chaque déplacement.