Madagascar: Hommage de ses confrères à Solofo Ratsifa

La presse sportive est de nouveau en deuil. Solofo Ratsifandrihamanana est décédé à l'âge de 67 ans. Midi Madagasikara où il a travaillé pendant des années pleure également de son départ. Tous ceux qui l'ont connu le trouvent rigoureux, curieux, doté d'une plume aussi élégante qu'acérée, un homme tout simplement exceptionnel. Ses funérailles se sont tenues hier à Ambatolampikely en présence de tous ses amis journalistes, preuve si besoin est, de ces liens d'amitié qu'il a su tisser tout au long de sa carrière dont une bonne trentaine d'années au sein de Midi Madagasikara. Ses amis et confrères lui rendent un ultime hommage.

Clément RABARY : « Solofo Ratsifa est un exemple de persévérance ! Il a d'ailleurs montré l'exemple aux jeunes pousses à qui il a transmis tout son savoir et surtout sa persévérance à aller au bout. Capenien de formation (EN III EPS) qu'il était, il a réussi en très peu de temps, à assimilerles rouages du journalisme de sport de surcroît. Le tout avec cette passion peu égalée qui a d'ailleurs fait sa réputation. Mais surtout cette rigueur au travail qui fait, aujourd'hui, cruellement défaut aux jeunes journalistes qui arrivent dans le métier sans presque rien dans les valises. Pionnier du journalisme de sport et fondateur de l'émission Ma Hery de Ma TV et surtout des récompenses des meilleurs sportifs de l'année, Solofo a su mobiliser le monde sportif. Un grand homme en fait. Qu'il repose maintenant en paix ».

Anny Andrianaivonirina : « Que te dire Solofo en ce jour de Pâques ? Que tu t'es offert une mort en pleine RNS et période de championnats de Madagascar ? Que tu t'offres le luxe d'emmener tes proches passer le lundi de Pâques à Ambatolampikely ? Que tu rigoles en nous regardant de là où tu es ? Que tu te moques de nous les vieux journalistes sportifs ne sachant que faire là ? Les dinosaures aussi tournent en rond. Naina Rabearivony, Sylvain Ranjalahy, Michel Ramboa, Clément Rabary et Rahaingo Ralambomanana..., ils sont si tristes. Tu as été un mentor, un ami, un masiaka be ronono pour moi. On finissait toujours par rire même si tu savais énerver le monde à ta façon. Tu étais et tu resteras un grand nom du sport malgache. Tu étais un gardien jaloux du sport malgache. Je me rappelle comment on a traité la démission de feu Henri Roger à la tête de l'athlétisme et qu'on était tout heureux qu'il soit revenu sur sa décision.

Presque trente ans de vie professionnelle chez Midi Madagasikara, on en a vu du monde et de stars de sport hein, des champions. On les a vus simples sportifs et grandir pour devenir olympiens, champions d'Afrique ou de vrais hommes et femmes. Tu nous enseignais à tenir tête. A aller encore à moto même en pleine maladie...Tu as perdu tes mots quand j'étais malade. Mais tu étais là, à ta façon. La vie est ainsi faite...je ne serai même pas là demain, prise dans mes tourbillons professionnels. Et toi mon ami, mon frère, mon chef, le Slifa Ratsofo de toute la rédaction de Midi, tu prendras ton chemin de l'Orient éternel. Tu sais quoi, là-haut, vous pourrez avoir une rédaction toute entière maintenant avec ceux qui sont partis avant toi. Dors en paix, Solofo a ! Tu as assez souffert ».

William « POV » Rasoanaivo : « Une pensée spéciale et des souvenirs qui remontent en apprenant le décès du journaliste Solofo Ratsifandrihamanana. C'était sous sa plume que mon nom était imprimé dans un journal - Midi Madagasikara - pour la première fois dans un reportage sur la natation. C'était en une phrase mais qui valait tout un article pour moi, car signé Solofo Ratsifa. Une signature notoire et une valeur ajoutée aux sujets qu'il traitait. Quelques années plus tard, nous sommes devenus collègues chez Midi Madagasikara. Il n'en finissait pas de se marrer de ma caricature sur le gouverneMANTA, alors que je démarrais dans le dessin de presse. Plus tard, notre collaboration était encore plus étroite quand il a été appelé à diriger le nouveau journal Midi Tiercé, qui a connu un beau succès dans le sillage de la popularité de PMU. Grâce à son entremise, j'étais amené à collaborer fructueusement, pendant un bon moment avec cette compagnie en créant des bandes dessinées de communication sur leurs produits.

C'est aussi à cette époque que le personnage ci-dessous est venu rejoindre régulièrement les gags de Midi Tiercé et de Midi Madagasikara. Notre collaboration n'a pas cessé après son départ de Midi Madagasikara puisque Solofo me référait ponctuellement à des organismes qui recherchaient des dessinateurs en freelance. Pour tous ces moments magnifiques passés ensemble, je rends grâce et hommage à mon illustre camarade, Solofo Ratsifa ».

Naina Rabearivony : «On a perdu un ami. La séparation est très dure mais on doit l'accepter car il est le Créateur de la vie et du temps. Passe notre au revoir à Marius Rasoanaivo de la TVM, à Solofo Rakotoson de Matin ainsi qu'à Stéphane Jacob qui sont déjà partis dans l'au-delà. Ratsifa est issu d'une famille sportive. Vola et Bako Ratsifa étaient la fierté du pays grâce à leur performance. Nirina, son frère était un grand pilote de rallye tandis que son fils unique avait brillé en tennis. Nous, ses amis, présentons nos sincères condoléances à sa famille. Mandria ampiadanana letsy Ratsifa a !».

Torcelin Randriamamonjy : « Ratsifa m'a beaucoup aidé dans ce monde de journalisme sportif. Je ne suis pas le Torcelin que je suis s'il n'avait pas été mon mentor à la MaTV. Il était très sévère lorsqu'il m'a appris à rédiger un article ou à exploiter une info. On se traitait pourtant comme des frères. Un beau souvenir que je ne saurai pas oublier est celui de 1999 quand il m'a permis de faire une couverture médiatique de l'équipe nationale de Scorpion en Zambie. Repose en paix grand frère ».