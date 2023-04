Madagascar: Base Toliara - Les notables du Toko Bey Telo rejoignent les pro-réouvertures

Les notables de l'association Toko Bey Telo Tevondrone rejoignent le rang de ceux qui militent pour la reprise des activités de Base Toliara.

Ils ont lancé un appel en ce sens dans une déclaration commune rapportée par leur Président Hardy Spener.

Reprise espérée

Emplois et actions sociales figurent, entre autres avantages que l'association espère tirer de cette reprise espérée des activités d'extraction et d'exploitation d'ilménite par Base Toliara. « Nous aspirons à ce projet car il permettra de créer des emplois et de mener des actions sociales en faveur de la population », défend le président de Toko Bey Telo en ajoutant que « Base Toliara pourra mener des actions sociales, distribuer des semences, appuyer les pêcheurs, soutenir les activités génératrices de revenus, et réaliser des projets d'adduction d'eau potable ».

En somme, les membres de l'association sont convaincus de la nécessité de Base Toliara pour donner un souffle à l'économie de Toliara. « Que ce soit pour les communes impactées ou l'État central, les bénéfices sont appréciables », selon toujours les membres de l'association. Une manière de dire qu'avec les impôts et les redevances que les caisses de l'Etat et des communes pourraient collecter sur la base du projet Les impôts et les redevances minières vont dans les caisses de l'État et des communes, l'on peut mener des travaux d'infrastructures à Toliara I et dans les communes concernées à Toliara II.

A portée de main

Autant de raisons qui poussent l'association à demander à l'Etat de laisser enfin Base Toliara reprendre du travail après cette suspension décidée, rappelons-le en 2019. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés en constatant que le développement souhaité est à portée de main si l'Etat laisse de nouveau Base Toliara travailler. Ce d'autant plus que les membres de l'association qui vivent dans les zones impactées ne se sentent pas menacés sur le plan sanitaire.

En effet, plusieurs d'entre eux vivent dans les zones d'exploitation, ils ne craignent nullement pour leur santé ni celle de leur famille puisque l'INSTN l'a rappelé en mars dernier, il n'y a aucun effet nocif sur la santé publique. Ainsi, il n'y a aucune crainte à avoir pour la santé des riverains et des employés. On rappelle que ces derniers temps de plus en plus d'associations, de notables et même des scientifiques se sont prononcés pour cette réouverture de Base Toliara.