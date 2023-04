Madagascar: Festivités - Les Tananariviens renouent avec le lundi de Pâques

Antananarivo a fait la fête hier, à l'occasion du lundi de Pâques, malgré les craintes des organisateurs concernant la capacité financière des ménages. Des habitudes enfin retrouvées.

Vers midi au Coliséum Antsonjombe hier, le spectacle « Donan'ny samy ngeza » se dirigeait vers un guichet fermé. Avec la situation économique actuelle des ménages, il a été difficile d'espérer autant de monde. Sur le plateau, il y avait tout de même Misié Sayda, Lico Kininike, Tence Mena, Dadi Love et Big Mj. Un mélange de la nouvelle et de l'ancienne école. Baromètre des lieux de concerts de la capitale, l'affluence au Coliséum laissait supposer que les autres avaient accusé cette même tendance. L'autre évènement phare a été celui de la Chute à bombe à Ivato, même refrain. Cette fois, ce sont les têtes d'affiche qui ont enflammé le « Bex Party 2 ». Wada et Yoongs, Ceasar, Rim-Ka, Agrad, Raouto, O'Black et d'autres encore.

Présente sur les lieux, Adrienne Rasoloson, une mère de famille accompagnée de sa petite tribu, relate. « Nous sommes des habitués des lieux, le décor est idéal pour pique-niquer en famille. Depuis des années nous venons toujours ici ». Elle pense déjà au lendemain des fêtes. « Pour cette année, nous n'avons pas trop pensé aux dépenses, même si c'est difficile. Comment ne pas emmener mes enfants et mes petits-enfants ici, il n'y a plus personne dans le quartier ». Le succès a été au rendez-vous pour « Bex party 2 ». Avec ces idoles des ados et des minettes, la classe ouvrière de la capitale a goûté à quelques heures de plaisir avant d'être ramenée sur terre, le lendemain.

La palme de l'artiste le plus sollicité revient à Misié Sayda, ensuite à Dadi Love et enfin à Black Nadia. Les couacs des plusieurs spectacles de lundi de Pâques de 2022 sont maintenant de l'histoire ancienne. Même les lieux traditionnels comme le théâtre de verdure de Bevalala et le club Nautique Ivato ont connu une belle affluence. De quoi prédire un bon lundi de Pâques 2024. « Nous nous sommes forcés cette année. Nous allons nous amuser, malgré le portefeuille », fait savoir André Randriamalala, un père de famille. Bon gré mal gré, Antananarivo veut renouer avec ses us et coutumes. Le lundi de Pâques rime d'abord avec fête familiale avant la beuverie et les pas de danse.

Vers 15 h, la partie sud sud-ouest du ciel de la capitale change d'humeur. Les premiers gros nuages apparaissent. Malgré les tonnerres lointains, la pluie n'a pas encore fait son apparition vers 16 h 30. La liesse se poursuit, tandis que les organisateurs commencent déjà à penser à clore les spectacles. Les grands axes de la capitale grouillent de monde avec ceux partis plus tôt. Mardi est un autre jour.