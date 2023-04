Maroc: Imperium dévoile les premiers chiffres clés des investissements publicitaires pour le Ramadan 2023

Imperium livre les premiers chiffres clés des investissements publicitaires pour les dix premiers jours du mois sacré de Ramadan, tous médias confondus.

La télévision reste en tête malgré une baisse de 13,6%, avec 56,4% de part de marché. L'affichage enregistre une hausse de 0,2%, la radio une hausse de 13,7%, le digital une augmentation de 9,1% et la presse une hausse de 139,4%.

Les secteurs qui ont le plus investi en cette première dizaine de Ramadan sont l'alimentation, les télécommunications, la banque-assurance, les boissons et les BTP. Viennent ensuite les secteurs de la distribution, du voyage/tourisme, de l'information/média, de la culture/loisirs et de l'énergie, qui ont augmenté considérablement leurs investissements par rapport à 2022.

Bien que les budgets publicitaires aient connu une nette baisse en valeur, le nombre d'annonceurs a augmenté par rapport à 2022, avec 990 annonceurs présents ces dix premiers jours de Ramadan. C'est la télé et la presse qui ont vu le plus augmenter le nombre de leurs annonceurs, avec respectivement +4 annonceurs et +284 annonceurs ayant communiqué sur ces médias.

