Sénégal: Massata Samb et Mamadou Niang - Le procès en appel prévu le 17 avril

Le 17 avril est la date du nouveau procès de Massata Samb et Mamadou Niang. Les deux députés du PUR, condamnés en première instance à six mois ferme, 100 000 francs CFA d'amende et 5 millions au titre des dommages et intérêts pour coups et blessures volontaires et menaces de mort au préjudice de leur collègue Amy Ndiaye Gniby (Benno).

Massata Samb et Mamadou Niang avaient battu leur victime au sein de l'hémicycle. La vidéo de l'agression avait fait le tour de la toile. Amy Ndiaye Gniby, qui était enceinte au moment des faits, s'était retrouvée avec une Incapacité temporaire de travail de 23 jours.

Malgré tout, les mis en cause ont nié les faits lors de leur procès. Leurs avocats avaient fait appel, estimant que le juge qui a condamné leurs clients s'est trompé.