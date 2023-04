Madagascar: Tennis / JIOI 2023 - Les raquettes malgaches en quête de stage en Espagne

J-134. Un appel. La nouvelle équipe de la Fédération malgache du tennis (Fmt) dirigée par Naina Zandina Rakotomaniraka place les jeux des îles de l'océan Indien qui seront joués à Madagascar à partir du 25 août au 4 septembre, parmi les priorités des priorités. Le tennis figure parmi les 23 disciplines auxquelles Madagascar compte rafler les médailles d'or mises en jeu. Pour atteindre les objectifs de remporter l'or, la fédération malgache du tennis comme toutes les autres disciplines souhaite bénéficier de la part de l'État des stages de préparation comme toutes les autres disciplines et choisit l'Espagne comme terre de destination pour affuter les armes.

Naina Razatovo, juge arbitre international a expliqué que « le MJS a déjà promis d'envoyer des athlètes pour faire des stages à l'extérieur. Comme toutes les autres disciplines, le tennis, plutôt les raquettes malgaches attendent leur tour. La destination choisie est l'Espagne ».

De l'Hexagone

La politique de la fédération malgache du tennis ne change pas. Elle s'implique sur le développement du tennis malgache et offrira un peu plus des matches pour les raquettes malgaches surtout aux représentants de la Grande Ile à la prochaine édition de la onzième édition des JIOI à Madagascar. « Le choix de faire un stage à l'extérieur est très important. Cela apporte quelques choses pour les jeunes raquettes qui se mettent en condition pour s'évoluer. La question qui se pose est de savoir quels athlètes et quel coach qui partiront pour un stage de quatre mois sans argent ni indemnités ni rien... ».

Et Dina Razafimahatratra de continuer: « le stage à l'extérieur c'est une chose... Mais n'oublions pas que les concernés ont besoin de vivre, ils sont étudiants et salariés. Qui va subvenir à leurs besoins au quotidien ? Du coup stage à l'extérieur devrait signifier aussi indemnisations », confie Dina Razafimahatratra, consultant technique national et international, à titre de bénévolat auprès de la fédération malgache du tennis.

Pour les représentants de la Grande Ile en tennis aux JIOI de 2023, douze athlètes dont six hommes et six dames défendront la couleur malgache sans compter l'existence de deux réservistes au cas où il y aura nécessité. A titre de rappel, le tennis est une discipline qui réussit aux raquettes malgaches. Lors de l'édition des JIOI de 2015 à La Réunion où le tennis a figuré parmi les disciplines jouées, Madagascar a raflé les cinq médailles d'or sur cinq mises en jeu.

Malgré l'existence des joueurs et joueuses venus de l'Hexagone dans le rang de la délégation réunionnaise, Madagascar n'a jamais tremblé. Mais depuis les grosses performances de l'année 2015, beaucoup d'eaux ont passé sous le pont et les adversaires de Madagascar n'y manquent pas d'ambition car leur préparation a déjà commencé depuis 2019. Pour le tennis, il y aura cinq médailles à disputer dont une pour chaque discipline en simple hommes, simple dames, double hommes comme en double dames et par équipes.