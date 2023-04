Ile Maurice: PNQ - «Time over» pour répondre à Xavier-Luc Duval

Maneesh Gobin, ministre de l'Agro-industrie et Attorney General, n'a pas voulu répondre à la partie c. de la Private Notice Question (PNQ) consacrée à la soirée du 12 septembre sur le terrain de chasse dont le bail a été accordé par lui-même. «Enquête en cours par l'ICAC», n'a cessé de répéter Maneesh Gobin. Le Leader de l'opposition voulait savoir qui avait invité le ministre de l'Agro-industrie à cette soirée, la raison derrière et qui sont ceux qui étaient présents. Et lorsque Xavier-Luc Duval a quand même pu ramener la question sur cette soirée, le speaker a crié : «Time is over.» Il était midi et 9 minutes.

Xavier-Luc Duval a gardé son calme tout le long de la PNQ et n'a pas cédé aux provocations.