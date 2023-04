Ile Maurice: Parlement - Arvin Boolell suspendu, Paul Bérenger «named»

La séance parlementaire de ce mardi 11 avril commence mal pour l'opposition. Le speaker Sooroojdev Phokeer s'est d'emblée attaqué à Arvin Boolell, qui fait son retour au Parlement aujourd'hui après plusieurs mois de suspension. Le député rouge devait soit présenter ses excuses, suivant un entretien accordé à une radio, soit accepter d'être suspendu pour trois séances, dont celle de ce mardi. Le speaker a déclaré : «In the course of the interview, the Honourable Member has made some unwarranted attacks on my integrity in my capacity as speaker.» Arvin Boolell a donc été suspendu du Parlement.

Quant au leader mauve, Paul Bérenger, il a été «named» à peine la séance commencée. Son crime : avoir traité le speaker de «souser».