Ile Maurice: Parlement - Devons-nous nous attendre à des surprises aujourd'hui ?

Insultes, piques, menaces, walk-out, suspension... Que nous réserve la séance parlementaire de ce mardi 11 avril ? Pour le savoir, suivez en direct nos honorables représentants de l'Hémicycle.

À noter que la Private Notice Question de Xavier-Luc Duval, adressée au ministre de l'Agro-industrie et Attorney General, sera consacrée au contrat octroyé à l'Eco Deer Park Association pour un terrain dans la région de Grand-Bassin et les allégations de corruption faites à l'encontre du ministre Maneesh Gobin, du secrétaire parlementaire privé Rajanah Dhaliah et du fonctionnaire Rajesh Ramnarain.

Pour rappel, le mardi 4 avril, Rajesh Bhagwan et Joanna Bérenger ont été suspendus du Parlement pour six séances et quatre séances respectivement. Quant à Arvin Boolell, il fait son retour au Parlement aujourd'hui, après plusieurs mois de suspension.