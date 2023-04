Ile Maurice: Bail du terrain de chasse - La déposition de Rajesh Ramnarain déterminante

L'ICAC hésite à convoquer ce haut fonctionnaire et nominé politique, qui semble avoir été le chef cuistot dans cette affaire au goût de cerf, de whisky, d'argent en liquide et de bail à Grand-Baissin.

La commission anti-corruption (ICAC) a tenté de faire croire que c'est Keegan Etwaroo qui devait revenir au Triangle de Réduit, vu la «complexité de l'affaire», la nécessité de vérifier «les faits allégués» et de «fine-tune des détails...» Tout ce charabia n'a bien sûr pas convaincu et finalement Keegan Etwaroo n'a pas été convoqué pour la énième fois, car personne n'est dupe : l'ICAC voulait retarder au maximum l'interrogatoire under warning de Rajesh Ramnarain et pourquoi pas le faire oublier, tout comme Vishnu Tezoo, le conservateur des Bois et forêts. Celui-ci n'a, a priori, pas dû se rendre à l'ICAC, même s'il est celui qui a signé le contrat de bail à The Eco Deer Park Association.

Pourquoi la déposition de Ramnarain est-elle importante ? Tout d'abord, on ne peut faire l'impasse sur le fait qu'il est un Principal Inspector au Registry of Associations. Et qu'Eco Deer Park Association a été enregistrée auprès de ce Registry. De plus, on parle maintenant de la proximité d'A. T., qui avait été nommé brièvement comme le premier président de l'association. Qui a choisi A. T. puis Shaan Kumar Choolun et les autres officiels de l'association ? Y a-t-il eu un montage ? Ramnarain s'est-il occupé du dossier d'enregistrement auprès du Registry ?

Puisque c'est Ramnarain qui aurait été, selon Keegan Etwaroo, l'intermédiaire entre le ministre Maneesh Gobin (et son agent au numéro 7) et Keegan, il devrait expliquer comment, quand et pourquoi l'affaire au civil, intentée par les Etwaroo au ministère de l'Agro-industrie, a-t-elle été stoppée. Bien sûr, il faudra que l'ICAC demande éventuellement à Maneesh Gobin s'il savait qu'une affaire était en cour contre le ministère et qu'il s'est quand même rendu sur le terrain de chasse, le 12 septembre 2020.

Par ailleurs, le fait que ce soit le ministre lui-même qui approuve le permis de chasse et de pêche n'arrange pas les choses pour Maneesh Gobin.