Tunisie: Vente en ligne - Arnaque sur la Toile !

Ils utilisent les réseaux sociaux pour écouler leurs marchandises douteuses. Ils promettent monts et merveilles avec des messages publicitaires trompeurs. Mais une fois que le consommateur est pris dans leurs filets, il sait à quoi s'en tenir.

C'est le cas de ce vendeur en ligne qui a emprunté le nom d'une principauté du Sud de la France comme enseigne. Il lui a accolé le mot "shop" pour faire impression sur les visiteurs du site. Pour obtenir le produit voulu, il suffit d'envoyer un message et faire sa commande. La livraison se fait au cours des 24h00 ou un peu plus. Mais attention! Ce n'est pas exactement la marchandise commandée. Il est clair que ce qui vous est livré coûte moins que celui que vous avez commandé. Comme par hasard, ces gens ne se trompent pas en vous livrant un produit qui vaut plus cher. En commandant, par exemple, un séchoir, ne vous attendez pas à ce qu'ils se trompent et vous livrent, à la place, un smartphone. Donc, l'intention est claire. Ce qui choque, encore, c'est que ces vendeurs en ligne ne délivrent aucune garantie. Il est vrai que dans l'emballage (fermé, curieusement, avec un très grand soin de façon à ce qu'il soit difficile d'ouvrir au moment de la livraison) on peut trouver une adresse ou un numéro de téléphone.

Lorsque le client victime de l'arnaque s'aperçoit du pot aux roses, il est trop tard. Le livreur est déjà loin. Alors, il téléphone. L'interlocuteur(trice) lui explique que les mesures vont être prises pour régler la situation. Dans les 48h00, lui assure-t-on. Les heures passent, les jours aussi. Aucun signe de vie. Le numéro contacté ne répondra plus. Le lieu qui est indiqué sur l'emballage ne fait mention que de la ville où est censé se trouver le vendeur en question. Pour le cas d'espèce dont nous parlons, il s'agit de Hammam-Sousse. Mais où à Hammam Sousse ? Malheureusement, il n'y a pas que cette adresse.

Des dizaines d'opérateurs de cet acabit prolifèrent sur la Toile et arnaquent beaucoup de Tunisiens qui croient avoir affaire à des gens honnêtes. On le voit bien, la vente en ligne est menacée par ces comportements inacceptables et répréhensibles. D'où la nécessité de sévir contre ces individus afin que ce commerce se développe sur de bonnes bases et dans la plus grande transparence.

Les clients victimes de telles arnaques doivent porter plainte et tenir bon pour que les responsables de ces faits soient sanctionnés. D'autre part, les autorités sont appelées à leur interdire de poursuivre de telles activités s'ils ne remplissent pas toutes les conditions de transparence.