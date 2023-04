Tunisie: News - Khazri vers la MLS

Libre de droit en juin, Wahbi Khazri, sociétaire de Montpellier, va probablement mettre le cap sur le «nouveau monde».

L'Impact Montréal, club de Major Soccer League, dirigé en 2019 par l'ex-Tricolore et Gunner, Thierry Henry, est intéressé par le profil de Khazri, 31 ans.

Ce faisant, si Khazri opte pour la MLS, il signerait à l'Impact Montréal sans que ce club preneur ne paie d'indemnité de transfert. Ce serait tout bénéfice pour l'attaquant tunisien qui a retrouvé ses sensations depuis l'intronisation de coach Michel Der Zakarian, alors qu'auparavant, Romain Pitau l'avait quelque peu « ignoré » et gardé souvent en réserve sur le banc.

Figurant en bonne place (la 10e) parmi les joueurs arabes les mieux payés, Khazri pourrait rejoindre l'ancien club de Didier Drogba en été, mais encore faudra-t-il passer à la caisse (payer Khazri) et débourser 3 millions d'euros pour valider ce transfert.

Et de huit pour Kabou

L'ailier Rafik Kabou constitue plus qu'une bonne pioche pour Ennpi vu le rendement de l'ex-Usémiste depuis son baptême du feu. L'ex-avant du CSS, de l'USBG, de l'USM et de Wadi Degla, a récemment rejoint le podium des canonniers de la Ligue égyptienne, et ce, après avoir inscrit un nouveau but (son 8e) face à l'Arab Contractors(2-1). Le but de l'avant de 30 ans est intervenu à la 40'. Ce qui lui permet de partager la 3e marche du podium avec le Zamalkaoui Zizo.

Ligue 1 et C1 : le jour et la nuit !

Les puristes l'on noté, ces derniers temps, que ce soit au play-out, en Ligue 2 et, bien sûr, au play-off. En ce mois saint, les organismes des joueurs sont fortement sollicités alors que nos compétiteurs jeûnent pour la plupart. Or, quand on joue à 13h30 et que l'on ne peut s'hydrater, le rendement s'en ressent, comme en seconde période de la récente affiche entre l'EST et l'USM où le rythme a logiquement chuté vers la fin. Pourtant, «Sang et Or» et Bleus sont nos deux représentants en compétition continentale et doivent être quelque peu préservés dans l'optique des ¼ de la C1 et de la C3, des joutes avec des matchs qui se déroulent en nocturne.

Ferjani Sassi aux anges

Le play-maker Ferjani Sassi aligne depuis peu les consécrations et garnit l'armoire à trophées d'Al Duhail. Ravi, le joueur de 31 ans n'a pas caché sa joie :« Un sentiment indéfinissable m'envahit après ces deux sacres. L'appétit vient en mangeant et nous visons une razzia avec de nouveaux challenges qui se profilent à l'horizon», a ajouté le joueur aux quatre buts marqués avec Al Duhail jusque-là.

L'efficacité de Issam Jebali

Transfuge des Danois de l'OB Ondense, Issam Jebali, signataire en hiver d'un engagement au profit des Japonais de Gamba Osaka, a ouvert son compteur-but face à Shnan Bellmare. Incorporé vers l'heure de jeu, l'attaquant de 31 ans a mis quelque secondes pour faire trembler les filets. Forcément, c'est de bon augure pour la suite.