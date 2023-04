Afrique: «Illuminations d'El Halfaouine» jusqu'au 15 avril - Éclectique...

A l'occasion de la célébration de son 40e anniversaire sous le slogan : «40 ans de théâtre, un rêve, une vie», le théâtre national tunisien propose au public, depuis le 6 avril, une programmation interdisciplinaire sous l'intitulé Tajallyet El Halfaouine (Illuminations d'El Halfaouine).

Les festivités se déroulent jusqu'au 15 avril, entre le Palais du théâtre et la place publique qui le jouxte, avec, au programme, du théâtre, de la danse, de la musique et autres performances.

C'est le souffle soufi de «Kalimat» de Marwa Mannai qui a ouvert le bal, menant le public vers un voyage spirituel. Elle y invoque les paroles de Jalal al-Din al-Rumi, Shams al-Tabrizi, Ibn Arabi, Rabiâa al-Adawiya et des bribes de Friedrich Nietzsche, Nikos Kazantzakis et Marguerite Duras... enrobées de musique et de danse.

La soirée du 7 avril fut dédiée aux enfants qui ont pu découvrir les trois représentations théâtrales: «Mjanén» (Les fous) de Hatem Hachicha, «Avan» de Shadi Al-Majri et «Le médecin du village» de Lassaad Al-Mahwashi.

Le 8 avril, c'est Benjemy qui a proposé son spectacle «Sin'» sur la place publique d'El Halfaouine. Accompagné de Montassar Jebali à la «Zokra/Mezwed», Haythem Lahdhiri, Ben Sweeden, Karama Krifi au chant et Haythem Majidi à la «Karnita», Benjemy a offert au public une évasion sonore, à travers des sets percussifs alternant sons tribaux et traditionnels tunisiens, mélangés à des atmosphères électroniques.

Ce soir c'est le spectacle musical «Denya» de Mohamed Ali Chebil et Mohamed Ben Salha qui illuminera la même place. Une création originale née de la rencontre entre Chebil (compositeur, interprète) et Ben Salha (compositeur, arrangeur et interprète) et d'une collaboration avec la poétesse tunisienne Syrine Chekili et l'apport des textes de Raoudha Ben Abdallah et Selim Selmi.

C'est «Metamorphosis #2» de Assia Jaibi, interprété par Jalila Baccar, qui clôturera ces illuminations ramadanesques les 14 et 15 avril au Palais du théâtre.