Tunisie: Tennis / Ons jabeur gagne à charleston - La confiance est de retour

Consécration fatidique pour la Tunisienne qui met fin à un petit début de saison. La confiance et le savoir-gagner sont là !

Elle l'a fait et de belle manière! Ons Jabeur a réussi une belle opération de réhabilitation après une période de doute en ce début de saison. Blessure, baisse de régime, convalescence et le doute s'est installé chez notre joueuse qui commence fort bien sa saison sur terre battue. A Charleston (tournoi WTA 500), Ons Jabeur, qui a profité d'un bon tirage au sort en l'absence de maintes joueuses favorites, a enchaîné trois victoires qui lui ont redonné confiance en son tennis. En demi-finale, elle a passé le cap de la Russe Kasatkina 7/5 et 7/5 (heureusement que le match a été arrêté au premier set quand notre joueuse était menée 5-3), avant de briller en finale devant la tenante Bencic 7/6 et 6/4. Ons a pris sa revanche sur la Suisse qui l'avait battue l'année dernière.

Revanche prise, confiance retrouvée, une place de gagnée au classement WTA, ce titre remporté est un véritable tir groupé. De plus, Ons Jabeur s'apprête à négocier une série de tournois «blindés» sur terre battue, à commencer par Stuttgart la semaine prochaine puis Madrid, Rome et bien sûr Roland Garros.

Il y aura un nombre de points élevé à défendre, surtout à Madrid et Rome.

Le titre raflé à Charleston avec une finale si équilibrée et des moments délicats que Ons Jabeur a su négocier mentalement va aider la Tunisienne à se remettre en confiance et à reprendre le bon chemin. Une chose est sûre, elle va mieux physiquement et cela s'est vu sans doute tout au long du tournoi américain.

Maintenant, il faudra confirmer ce retour au premier plan et éviter de retomber dans de mauvaises passes. Cette Ons Jabeur a encore du tennis dans le poignet, les jambes et la tête. Ce déclic va lui faire tant de bien en ce moment clé de la saison.