Algérie: Consolider le partenariat entre la formation professionnelle et les opérateurs économiques

SKIKDA — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a affirmé lundi à Skikda que son secteur "oeuvre dans le sens de la consolidation du mécanisme du partenariat avec les opérateurs économiques".

Au terme de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a estimé que la consolidation de ce partenariat par des conventions entre le secteur de la formation et les opérateurs économiques "contribuera à fournir une main d'oeuvre qualifiée et de qualité", considérant que le mode d'apprentissage est "un indicateur positif et un élément favorable au développement économique du pays".

Au cours d'une rencontre avec la presse tenue au siège de la société maintenance industrielle SOMIK dans la grande zone industrielle de Skikda, le ministre a invité les hommes d'affaires et les opérateurs économiques à engager des investissements adaptés aux spécificités de chaque région, avant de présider sur place la signature d'une convention de partenariat entre SOMIK et la direction locale de la formation et de l'enseignement professionnels portant sur l'accueil des stagiaires et la formation continue des personnels de la société.

Le ministre a exhorté les responsables locaux de la formation à ouvrir des spécialités liées au dessalement de l'eau de mer à partir de la prochaine rentrée, relevant que ces spécialités déjà ouvertes dans certaines wilayas seront généralisées aux wilayas qui possèdent des stations de dessalement.

Durant sa visite à l'institut spécialisé de formation professionnelle d'Azzaba, le ministre a ordonné de procéder à un jumelage pédagogique entre cet institut et l'institut national spécialisé d'Essania d'Oran dans la filière de mécanique automobile.

Il a également décidé de réserver le nouveau centre d'El Hadaïek (Sud de Skikda), baptisé du nom du chahid Rabah Zeguelil, à la filière agricole ainsi que demandé par la wali de Skikda, Houria Meddahi, et ce compte tenu de la vocation agricole de la région.

Réalisé pour une enveloppe financière de 389 millions DA, ce centre réalisé sur un terrain de 3.400 m2 dispose d'une capacité d'accueil de 300 places, un internat et une cantine servant 120 plats, a-t-on expliqué sur site.

Dans la nouvelle ville Bouzaâroura, le ministre a inspecté le projet d'un institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP) en tourisme dont la réception est attendue en octobre prochain au regard du taux de 89 % d'avancement de ses travaux qui mobilisent 469 millions DA.

M. Merabi a également visité l'INSFP de Merdj Edhib de Skikda appelant à focaliser sur l'aspect pratique les formations dispensées aux bénéficiaires de l'allocation de chômage pour en favoriser l'emploi.

Le ministre a rappelé que son département accorde une grande importance pour la formation de la catégorie des personnes aux besoins spécifiques et leur habilitation à intégrer le monde de l'emploi, affirmant que la priorité leur est accordée lors des inscriptions en plus de leur dispense des tests et concours d'accès aux établissements de formation.