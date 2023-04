Algérie: Les ministres des Moudjahidine et de la Communication rendent visite au moudjahid Madani Haouès

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga et le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani se sont rendus, lundi, au domicile du Moudjahid Madani Haouès à Alger pour lui rendre visite et s'enquérir de son état de santé.

Dans une déclaration à cette occasion, M. Rebiga a souligné que "cette visite rendue à ce vaillant et brave moudjahid Madani Haouès, connu sous le nom de Si Abdellatif durant la guerre de libération nationale s'inscrit dans le cadre du programme d'hommage aux moudjahidine et aux familles des chouhada", en plus de "nous permettre de nous enquérir de son état de santé et de prendre les mesures nécessaires ".

Né en 1934 à Tébessa, le moudjahid Haouès est diplômé de l'Institut Ibn Badis de Constantine. Il a poursuivi ses études à la mosquée Zitouna à Tunis et à la faculté des lettres du Caire, avant de rejoindre les rangs de la Révolution pour travailler à la radio de la Révolution avec le défunt Aissa Messaoudi.

Après l'indépendance il a occupé plusieurs postes, dont celui de directeur de l'information à l'entreprise de la télévision, avant sa désignation en tant que directeur général de la radio et télévision.

Il a occupé ensuite le poste de directeur général de l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP).