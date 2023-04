Algérie: L'importance des rencontres avec les jeunes pour recueillir leurs idées et propositions

SIDI BEL-ABBES — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) Mustapha Hidaoui a insisté lundi de Sidi Bel-Abbès sur l'importance des rencontres dans le cadre des caravanes qui avaient sillonné dairas et communes pour recueillir les idées et propositions des jeunes dans le but de les faire participer à la prise de décisions.

Présidant la clôture de la "caravane des jeunes" de Sidi Bel-Abbès, organisée par le CSJ, M. Hidaoui a souligné que des rencontres réunissant des membres de son instance avec les jeunes "constituent une occasion importante permettant aux jeunes de donner leurs avis, livrer leurs propositions et, par conséquent, contribuer à la prise de décisions".

Le président du CSJ a déclaré aussi que les caravanes des jeunes, organisées dans l'ensemble des communes et dairas des wilaya du pays, sont aussi l'occasion de transmettre les préoccupations des jeunes aux autorités locales afin de les prendre en charge par ordre de priorité et en fonction des moyens disponibles, notant que "les jeunes ne sont aujourd'hui plus marginalisés et ont un rôle efficace dans la prise de décisions et ont une responsabilité, à savoir celle de participer à l'édification de l'Algérie nouvelle".

Après avoir rappelé le rôle des jeunes durant la glorieuse guerre de libération nationale, le président du CSJ a affirmé que la jeunesse d'aujourd'hui "est également capable d'assumer ses responsabilités après avoir fait entendre sa voix et peut contribuer efficacement à proposer des solutions viables pour la construction d'une nouvelle Algérie et à rester fermes face à toute menace qui la guette".

Mustapha Hidaoui a mis l'accent sur la nécessité de rassembler tout ce qui émane des rencontres avec les jeunes et d'oeuvrer à le transmettre aux autorités locales pour qu'il soit au centre des débats dans les prochains jours.

La cérémonie de clôture a été marquée par l'ouverture d'un débat avec des jeunes présents et des acteurs de la société civile. Par la même occasion, le responsable de l'association locale jeunes volontaires a été honoré ainsi que deux jeunes ayant obtenu un brevet d'innovation.

Par ailleurs, le président du Conseil supérieur de la jeunesse devra encadrer un iftar collectif pour les personnes de passage et les nécessiteux au niveau d'un chapiteau dressé au centre-ville de Sidi Bel- Abbes, avant d'assister à une soirée artistique des jeunes au théâtre régional.