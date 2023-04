Algérie: Hâter l'élaboration des dossiers de classement de la mosquée El-Atik et du mausolée de Sidi Messaoud

SOUK AHRAS — La ministre de la Culture et des Arts, Souraya Mouloudji, a ordonné lundi à Souk Ahras de "hâter l'élaboration des deux dossiers de classement de la mosquée El-Atik et du mausolée de Sidi Messaoud" au chef-lieu de wilaya.

Au cours de sa visite de travail dans cette wilaya, la ministre a donné des instructions aux responsables locaux du secteur pour élaborer "au plus vite" les deux dossiers de classement de ces deux monuments religieux proches du site archéologique de l'olivier de saint Augustin pour les présenter à la première réunion de la commission spécialisée, estimant qu'il n'y a point de raison pour retarder le classement de ces deux monuments.

Mme Mouloudji a estimé que leur classement leur "permettra de bénéficier d'opérations de restauration et de protection étant proches du site de l'olivier de saint Augustin ce qui en fait un pôle et une destination du tourisme culturelle et religieux et un symbole de la tolérance religieuse en Algérie".

Sur le site de l'olivier de Saint d'Augustin qui a bénéficié du projet d'une clôture en pierre polie pour le protéger, la ministre a suivi un exposé sur la valeur "universelle" de cet olivier à l'ombre duquel reposait le père fondateur de la pensée catholique né à Thagaste en 354 et a insisté sur la nécessité de bien promouvoir la diversité culturelle de l'Algérie qui possède, a-t-elle noté, "plusieurs capitales culturelles à travers l'histoire".

Lors de sa visite de l'ancien hôtel de ville de Souk Ahras remontant à la période coloniale qui vient de faire l'objet d'un projet de transformation en musée d'art et d'histoire, Mme Mouloudji a déclaré à la presse que son département est en voie de relancer plusieurs opérations de valorisation et de sauvegarde du patrimoine national touchées par le gel de 2015, citant les deux projets dont le gel a été levé en 2022 de réalisation et équipement du musée régional d'archéologie et de transformation de l'hôtel de ville en musée d'art et d'histoire.

La ministre a en outre inauguré un théâtre de plein air baptisé du nom de l'artiste Hadj Bouragaâ et visité la maison de la culture Tahar Ouettar et l'école de formation musicale qui porte le nom de Warda El Djazaïria avant d'inspecter le théâtre régional Mustapha Kateb (650 places) dont l'édifie a été bâti en 1931 et élevé en théâtre régional en 2008.

Mme Mouloudji a clôturé sa visite par l'inspection du site archéologique de Khemissa à 50 km de Souk Ahras.