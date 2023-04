Gabon: Aurélien Ntoutoume au coeur du partage et en soutien aux populations de son siège

Aurélien Ntoutoume Mébiame, député du premier siège du deuxième arrondissement de la commune de Libreville a effectué sa rentrée politique le samedi 08 avril dernier à son siège. Son retour sur le terrain politique profite aux populations de sa circonscription électorale qui ont reçu un important lot composé de matériels de coiffure et de maquillages

L'Honorable député Aurélien Ntoutoume Mébiame s'inscrit dans la droite ligne de la politique que prône le "Distingué camarade président" Ali Bongo Ondimba . Laquelle politique vise à promouvoir le partage, la solidarité et surtout, être proche des populations. L' action posée par l'élu national vise, selon lui-même," à répondre à l'appel du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui invite ses collaborateurs à prôner le partage et à se montrer davantage proche des populations".

Les retrouvailles entre le membre du bureau politique du parti démocratique gabonais (PDG) et les populations de sa circonscription électorale a permis aux deux parties de renouer avec une tradition de partages et d'échanges permanents instaurés depuis son élection à l'Assemblée Nationale. "Cette tradition des retrouvailles m'avait été inspirée et conseillée par président de la République, Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, nous allons apporter une aide à des compatriotes hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui veulent s'illustrer dans des activités génératrices de revenus", fait-il savoir.

Ces retrouvailles étaient aussi une belle occasion pour le locataire du Palais Omar Bongo Ondimba de rappeler les différentes réalisations faites dans son fief depuis la prise de son mandat. Selon lui, "lors des fêtes des mères, des pères en 2019, 2 021 et 2022, plus de 3 000 femmes ont été primées. Nous avons organisé 8 Arbres de Noël pour engendrer le bonheur dans des foyers pendant les fêtes de fin d'année, sans oublier les rentrées scolaires pour les enfants de 05 à 12 ans, et d'autres événements qui touchent à la vie de nos compatriotes".

Les élections se pointent à l'horizon. Les candidats à la présidentielle, aux législatives et aux locales commencent à préparer leurs différentes stratégies pour convaincre les électeurs.