Congo-Kinshasa: Insécurité dans l'Est du pays, Nord-Kivu - Prince Kihangi plaide pour l'installation d'une base militaire à Walikale

Inquiet de la situation sécuritaire dans le territoire de Walikale dans la province du Nord-Kivu, le Député Prince Kihangi plaide pour une mise en place d'une base militaire dans cette partie de sa province, qui a besoin de la sécurité et de la paix. En effet, c'est dans une lettre transmise, jeudi 6 avril 2023, que son plaidoyer a été connu du grand public.

Dans ses dires, l'élu du Nord-Kivu démontre le rôle important que joue cette partie de la province en l'insécurité. «Qui veut la paix, prépare la guerre, dit-on. J'estime que mieux sécuriser l'Est, c'est créer, installer et bien organiser une base militaire dans la région, précisément dans le territoire de Walikale qui fait la charnière et une bonne jonction entre les provinces de Nord-Kivu et celles du Sud-Kivu, du Maniema et de la Tshopo-Ituri, situé au-delà de Kinshasa par le fleuve ».

Selon lui, la situation géographique de cette région vaut une attention particulière pour la sécurité. «Cette position géostratégique devait être capitalisée sur le plan de la sécurité de la partie Est de la République. Lorsqu'elles sont construites et bien entretenues, les routes Walikale-Goma, Walikale-Bukavu, Walikale-Lubutu, et Walikale-Kisangani-Beni-Kasindi constituent un atout important en matière de ravitaillement, hors de tout risque», précise-t-il. A l'en croire, la présence de cette base et des militaires congolais en nombre dans la région, rassure le peuple, donne la garantie nécessaire de l'Unité du pays et constitue un frein à toute idée de Balkanisation de la RDC.

Il renchérit en soulignant que le sol du territoire de Walikale reste ouvert et accueillant pour abriter les militaires congolais. «Pour besoin de la paix en République Démocratique du Congo, Walikale est prêt à pouvoir mettre à la disposition de l'Etat congolais l'espace nécessaire pour abriter cette base militaire congolaise et des champs pour développer les activités agro-pastorales devant aider à nourrir tous nos militaires à la base », conclut-il.