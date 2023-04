Congo-Kinshasa: Justice - La coopération bilatérale au menu des échanges entre Rose Mutombo et Bouzekri Rmili

La ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese a eu des entretiens le 10 avril 2023 avec l'ambassadeur de Tunisie en République Démocratique du Congo, Bouzekri Rmili. Au menu de cette rencontre, la coopération bilatérale entre la justice de la République Démocratique du Congo et de la Tunisie.

«J'ai eu l'honneur d'être reçu par ma très soeur, Son Excellence Mme la ministre d'Etat, ministre de la Justice et de Garde des Sceaux. Le premier but était de la féliciter pour la confiance renouvelée de son Excellence Monsieur le Président de la République en sa personne. Deuxièmement, nous avons évoqué quelques sujets de coopération bilatérale notamment, la formation des juges et des échanges entre nos juges et tous les départements congolais et tunisiens», a déclaré l'ambassadeur Tunisien en RDC.

La coopération dans ce domaine n'existe pas entre les deux pays mais l'ambassadeur Bouzekri Rmili a proposé à la patronne de la Justice nationale de voir les moyens pour mettre en oeuvre ce programme. «J'ai même proposé à son Excellence Mme la ministre d'Etat de visiter la Tunisie très prochainement sur une invitation de sa collègue tunisienne, c'est une dame également qui sera très heureuse de l'accueillir en Tunisie. Puisque je couvre également la République du Congo, nous avons déjà un programme avec ce pays depuis quelques années».

La Tunisie forme de nouveaux magistrats et puis elle forme également des magistrats des autres pays. «J'ai dit pourquoi nous ne pensons pas initier une telle coopération. Comme vous le savez, la RDC a une très grande expérience, elle a toute une histoire. Donc, la Tunisie voudrait s'inspirer par la même occasion de l'expérience congolaise dans ce domaine».

Pour l'ambassadeur de Tunisie, ce qui est bien c'est que les deux justices congolaise et tunisienne sont indépendantes. Elles revendiquent leur indépendance. Il y a des similarités, c'est normal. «Nous sommes des pays africains et nous avons beaucoup de similarités. Prochainement, il y aura un programme de coopération ou bien on pourrait adopter un programme cadre d'abord et puis un programme exécutif».

«Mme la ministre d'Etat est une dame très professionnelle, très dynamique et très intelligente. Automatiquement, lorsqu'elle voit les intérêts pour son pays. Elle ne dit pas non, bien au contraire elle est très contente. Bientôt, vous allez voir le fruit de cette belle coopération», a-t-il fait observer.

Il faut rappeler que M. Bouzekri Rmili assume les fonctions d'ambassadeur en Angola, en République Centrafricaine, en République du Congo et en Zambie.