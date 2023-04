Congo-Kinshasa: Dernier virage négocié pour la réussite totale, IXès Jeux de la Francophonie - Isidore Kwandja annonce la fin des travaux d'aménagement des sites pour le 20 mai

Fini le suspense, fini le souci, fini le doute. Les IXès Jeux de la Francophonie auront bel et bien lieu à Kinshasa du 28 juillet au 06 aout 2023. A quelque 3 mois du jour-J, le Directeur Isidore Kwandja Ngembo a levé l'équivoque hier, lundi 10 avril 2023, au cours d'un briefing spécial co-animé avec Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, sur les antennes de la Radiotélévision nationale congolaise.

En des termes bien précis, Isidore Kwandja a annoncé la fin des travaux d'aménagement des sites d'hébergement des athlètes et de ceux devant accueillir les rencontres sportives pour le 20 mai prochain, soit deux mois avant le grand rendez-vous. A l'en croire, le Gouvernement de la République, sous la conduite du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, met tout en oeuvre dans les préparatifs pour réussir son pari. Car, bien au-delà d'un simple évènement sportif des pays ayant en partage la langue française, c'est un tout autre rendez-vous autour duquel la RDC se devra de confirmer sa vocation d'être un pays pleinement ouvert au monde, tel que l'a toujours voulu le Président Félix Tshisekedi. C'est dans ce sens que Patrick Muyaya en a appelé à la communion nationale et à la mobilisation.

A la lumière des précisions apportées à l'opinion, la 9ème édition des Jeux de la Francophonie à Kinshasa va se tenir sur trois principaux sites, à savoir : le stade des Martyrs, le stade Tata Raphaël et l'Université de Kinshasa. Il a indiqué que plus de 5000 athlètes sont attendus à Kinshasa, pour 39 pays participants déjà enregistrés. Sur le site du stade des Martyrs, par exemple, il est à noter que trois gymnases vont sortir des terres pour le basketball. Il y est prévu aussi la rénovation des pistes d'athlétisme.

Par contre, au stade Tata Raphael, 1 gymnase sera livré à la date indiquée pour le tennis. Il a rassuré que les équipes sont à pied d'oeuvre sur ce même site pour la construction d'un village dédié à la Francophonie. S'agissant de l'Unikin, un complexe sportif comprenant notamment une piscine olympique longue de près de 50 mètres sur 4 mètres de profondeur va accueillir les rencontres sportives pendant que les athlètes seront logés aux homes réhabilités dans les normes. Isidore Kwandja a révélé que le Gouvernement, à travers les Jeux de la Francophonie, réussira à doter le pays des infrastructures des sports dont va bénéficier la jeunesse.

« 4 mois après l'élection du président de la république, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a saisi cette opportunité pour organiser ces jeux dans notre pays. Pourquoi ? Parce qu'il voulait remettre sur l'échiquier mondial. A un moment, le pays était dans les oubliettes. Les Jeux de la Francophonie étaient une opportunité pour le pays de faire parler de lui à travers le monde. Donc, on a accepté d'organiser ces Jeux pour que le Gouvernement puisse s'investir dans la construction des infrastructures. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir que le Gouvernement fait des efforts importants pour construire les infrastructures pour construire des infrastructures qui resteront pour la jeunesse congolaise.

Les Jeux, c'est pour 10 jours. Du 28 juillet au 06 aout 2023. C'est 9 activités sportives culturelles et 11 concours culturels. Sur le plan du sport, nous avons le stade des martyrs et le stade Tata Raphael. Autour de ces deux stades, il y a la construction des infrastructures. Autour du stade des Martyrs, on est en train de construire trois gymnases.

Il y a deux qui sont jumelés et l'autre qui est en réhabilitation. Juste à côté, on est en train d'aménager le terrain annexe pour l'athlétisme. A l'intérieur du stade des martyrs, on va retaper donc la piste d'athlétisme pour permettre les activités à l'intérieur du stade des martyrs », a précisé le Directeur Isidore Kwandja. Pour rappel, le Président Félix Tshisekedi a inspecté personnellement l'évolution des travaux sur les sites ci-haut cités le samedi dernier. Il tenait à se faire une idée claire de l'évolution des préparatifs en vue d'apporter des réajustements nécessaires en vue de la réussite totale du rendez-vous.