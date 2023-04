Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - L'Union sacrée soutiendra la candidature de Félix Tshisekedi

Plateforme politique, l'Union sacrée de la nation s'est muée en plateforme électorale pour soutenir la candidature du président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de la présidentielle de décembre 2023.

Le salon rouge de Pullman Hôtel à Kinshasa a refusé du monde, le 5 avril dernier, à l'occasion de la cérémonie d'adoption et de signature de la charte de l'Union sacrée de la nation (USN). Un moment important qui vient d'ouvrir une nouvelle page pour cet ensemble mué désormais en une plateforme politique et électorale, avec pour ambition de soutenir la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,et ainsi lui permettre d'obtenir un second mandat à l'issue de la présidentielle de fin d'année.

Plus de 300 partis politiques, en ordre avec les documents administratifs dûment reconnus et délivrés par les services publics dont le ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ont été représentés par leurs présidents statutaires dans une salle pleine comme un oeuf. La cérémonie a débuté par le mot de bienvenue du Premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde, membre du présidium de l'USN. Il a exprimé sa satisfaction de voir un grand nombre rejoindre l'appel et la vision du chef de l'État, haute autorité politique et initiateur de l'USN, qui consiste à refonder la République démocratique du Congo.

Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Nkodia, également membre du présidium, a rappelé l'historique de la naissance de l'Union sacrée par Félix-Antoine Tshisekedi Tsholombo, qui avait mis fin à la coalition Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. Il a saisi cette opportunité pour appeler les partis politiques membres de la plateforme du chef de l'État à adhérer aux valeurs et aux principes prônés par son initiateur.

En peu de mots, un frère du Message du prophète Branham a prêché l'amour et le pardon aux sociétaires de l'Union sacrée de la nation. Car, a-t-il dit, le chef de l'État a besoin de tous, évoluant dans un climat de confiance et de considération. "Traitons nos problèmes en interne et développons l'esprit de dialogue", a-t-il lancé.

Après ces interventions, la charte de l'USN a été adoptée par l'ensemble des présidents des partis politiques présents dans la salle et tous y ont apposé leur signature. Signalons que cette plateforme s'est dotée d'un présidium composé du président du Sénat, Modeste Bahati; du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso; du Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde; du vice-Premier ministre, Jean-Pierre Bemba Gombo; du vice-Premier ministre, Vital Kamerhe; et du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabuya Muana bute. Il sied de noter que les sociétaires de l'USN se sont donné rendez-vous le 22 avril pour la sortie officielle de leur plateforme politique et électorale au Stade des martyrs.