Congo-Kinshasa: Identification et enrôlement des électeurs - La Céni contredit les déclarations de la coalition Lamuka

Réagissant aux déclarations de la coalition Lamuka sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, la centrale électorale insiste sur le respect scrupuleux de la mise en oeuvre de ce calendrier. Elle a rappelé son engagement à organiser des élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, « dans les délais constitutionnels, tels que prévus dans le calendrier électoral ».

Dans une mise au point signée le 7 avril par le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Didier Manara, cette institution a pris connaissance des observations faites par la Commission de suivi, de surveillances des opérations électorales et de lutte contre la fraude électorale (CSOL) et la Coordination des opérations électorales (COEL), se prévalant appartenir à la plateforme politique Lamuka. La centrale électorale fait, cependant, savoir que ce regroupement politique n'est pas repris dans la dernière liste lui transmise par le ministère de l'Intérieur.

« Il va de soi que le CSOL et la COEL, qui dérivent de cette plateforme, n'ont aucune existence légale et ne peuvent donc prétendre faire l'observation du processus électoral en cours sans bénéficier d'une accréditation formelle par la Céni », note cette institution. Elle fait savoir que ces deux structures n'ont jamais sollicité une accréditation auprès d'elle, la demande introduite le 22 décembre 2022, dont mention a été faite par le CSOL, ayant été faite en titre particulier par le parti Nouvel Elan.

La Céni rassure également que toutes les demandes d'accréditation faites en bonne et due forme au cours des opérations de révision du fichier électoral ont été reçues et traitées avec toute diligence possible.

Les difficultés rencontrées sur le terrain

La Centrale électorale reconnaît, en outre, avoir rencontré certaines difficultés logistiques et les défaillances techniques. L'institution dit avoir régulièrement et ouvertement communiqué sur ces dernières. « La Céni a régulièrement et ouvertement communiqué sur les difficultés logistiques rencontrées dans le déploiement du matériel, des équipements et du personnel à travers le territoire national, et les difficultés de fonctionnalité des machines rencontrées sur le terrain durant les premiers jours des opérations de la révision du fichier électoral », a-t-elle souligné.

Procédant en ce moment au toilettage du fichier électoral, par l'adjudication qui porte sur le traitement des données collectées dans l'aire opérationnelle 1 ainsi que celles qui sont en cours dans les aires opérationnelles 2 et 3, la Céni indique qu'il est prématuré, à ce stade, de publier le nombre d'enrôlés par circonscription et par province. « La loi électorale prévoit, en son article 6, la publication de la liste définitive d'électeurs par centre de vote avec indication du bureau de vote, trente jours avant le début de la campagne électorale », a relevé la centrale électorale.

La Céni attire l'attention des électeurs sur la bonne tenue de l'actuelle carte d'électeur et assure que cette dernière contient beaucoup d'éléments de sécurité qui empêchent sa falsification... Dans toutes ses réactions, la centrale électorale balaie d'un revers de la main les déclarations faites par la coalition de Martin Fayulu et d'Adolphe Muzito qui, selon elle, ne visent qu'à discréditer le processus électoral en cours.