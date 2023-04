Congo-Kinshasa: Projet Lisungi - 870 jeunes bientôt sur le marché du travail dans la Likouala

Grâce au projet Lisungi, système de filets sociaux, 870 jeunes ont été formés dans le département de la Likouala en menuiserie, soudure, coupe-couture, coiffure esthétique, électricité, plomberie sanitaire, maraîchage, restauration, maçonnerie, mécanique générale, pâtisserie, charpente bois et apiculture. Ils attendent d'être lancés sur le marché du travail.

Le ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire conduit depuis 2020, dans le cadre de la coopération entre la République du Congo et la Banque mondiale, les activités du projet Lisungi dans le département de la Likouala. L'accord de financement additionnel du projet, signé en mars 2019, prévoyait la formation de 900 jeunes candidats à l'auto-emploi dont 439 pour Impfondo ; 146 pour Enyellé et 315 pour Bétou. « Il y a vraiment une évolution, j'ai déjà appris beaucoup de choses. Apprendre un métier dans ma vie est une bonne chose car je suis orphelin de père et de mère et je dois donc me battre pour trouver un jour du travail. Mes remerciements vont droit à Lisungi pour son aide, à Dieu et à papa Sassou, le père de tous les enfants pour cette initiative. Quand je finirai ma formation, j'ouvrirai un atelier dans lequel je prendrai les jeunes du quartier, mais aussi mes frères autochtones pour leur transmettre les connaissances apprises », a promis un apprenant.

Considérée comme l'un des départements les plus enclavés du pays, la Likouala est actuellement confrontée à plusieurs difficultés liées à la santé, l'éducation de base et à la formation qualifiante. Dans le sous-secteur de la formation qualifiante, par exemple, il a été relevé, entre autres, le déficit des formateurs spécialisés dans les structures de formation tant publiques que privées, le faible niveau d'équipements et de plateaux techniques dans les ateliers, l'insuffisance des kits d'apprentissage, l'absence du personnel de suivi technico-pédagogique des apprenants, l'insuffisance d'une main-d'oeuvre qualifiée dans les différents métiers.

Pour relever ces défis et mettre sur le marché du travail une main-d'oeuvre qualifiée devant accompagner le développement de l'économie locale, la tâche a été confiée au ministère en charge de la Formation qualifiante, à travers son bras opérationnel, la direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi. A l'issue du protocole d'accord conclu en décembre 2019 entre le ministère en charge des Affaires sociales et celui de l'Enseignement technique et de la Formation qualifiante, les deux parties ont signé un avenant en vue de rattraper la formation de trente apprenants pour une durée de quatre mois.

Un partenariat porteur

Le ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire est lié depuis quelques années à celui en charge de l'Enseignement technique et de la Formation qualifiante par un protocole d'accord dans le cadre de la mise en oeuvre, dans la Likouala, des activités du projet Lisungi en lien avec le sous-secteur enseignement technique et formation qualifiante. A travers cet accord, les deux parties ont souscrit aux objectifs de l'appui qu'apporte le ministère en charge des Affaires sociales par le biais du projet Lisungi au sous-secteur enseignement technique et formation qualifiante dans les districts d'Impfondo, Bétou et Enyellé.

Elles se sont engagées, en effet, à mettre en oeuvre, avec diligence et efficacité, plusieurs actions prioritaires. Il s'agit, entre autres, de l'identification et de l'évaluation des capacités techniques des prestataires de formation (publics et privés) intervenant dans les domaines de développement prioritaires du département de la Likouala ; la formation des prestataires de la formation à l'approche par compétence et au maniement des programmes de formation et des livrets d'apprentissage élaborés par le Projet de développement des compétences pour l'employabilité.

Le protocole d'accord prévoit également la formation des formateurs à l'alphabétisation fonctionnelle et aux compétences de vie courante ; l'organisation à Impfondo, Bétou et Enyellé des sessions de formation qualifiante aux métiers cibles en lien avec les activités économiques phares ou prioritaires du département de la Likouala ; l'appui aux structures de la formation qualifiante dans le suivi/évaluation des formations et de la certification.

Situé à l'extrême nord-est du Congo, le département de la Likouala compte dix-neuf structures de formation qualifiante. Notons que le financement additionnel du projet Lisungi couvre essentiellement les localités du Congo qui abritent les réfugiés. Le département de la Likouala, avec 66% de réfugiés, concentre plus de 70% des activités de ce financement.