Afrique: Vie des clubs - DCMP suspend douze joueurs pour "indiscipline"

Le Comité de direction du Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa a suspendu douze joueurs pour indiscipline, apprend-on d'une correspondance officielle du club vert et blanc adressée à ces derniers.

« Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, la décision de votre suspension, pour indiscipline notoire et autre attitude et comportement portant préjudice au club », a indiqué la notification signée par le président du comité de direction du club, Paul Kasembele, et le secrétaire général, Me Martin Tshimbalanga.

Une ouverture est cependant accordée aux douze joueurs afin de présenter leurs moyens de défense. « Le Comité de discipline constitué pour vous entendre sur les faits mis à votre charge, vous recevra le vendredi 14 avril prochain, à 14h00, au siège. Nous vous prions de vous y présenter », souligne le comité de direction.

Les douze joueurs suspendus sont Platini Mpiana Monzinzi, Hervé Lomboto, Stevie Mundele Nganga, Christian Ngimbi Mampangu, Nkosi Nader, Waka Bofafaka, Jimmy Bayindula Nkongo, Kama Kamalandwako, Christian Kayembe Ndotoni, Ricky Tulenge Sindani, Doxa Gikanji et Jonathan Ikangalombo Kapela.

Pour rappel, Ricky Tulenge Sindani et Jonathan Ikangalombo Kapela avaient été sanctionnés et soustraits de l'effectif du club vert et blanc pour quasiment les mêmes faits, avant l'entrée du DCMP dans la phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football. Tulengi s'était ravisé, faisant amende honorable avant de réintégrer l'équipe. Ikangalombo, pour sa part, avait présenté des excuses, mais il n'a toutefois pas pris part aux entraînements jusqu'à ce jour. L'on note que les joueurs réclamaient leurs salaires et autres frais non perçus pour les matches de la Coupe de la Confédération.