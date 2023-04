Congo-Kinshasa: Téléphonie cellulaire - Près de cinquante millions d'abonnés en 2022 en RDC

La République démocratique du Congo (RDC) a atteint exactement 49,84 millions d'abonnements l'année dernière, soit un taux de pénétration de l'ordre de 52,35 %. Selon l'Observatoire du marché cellulaire, il y a eu plus d'un million d'abonnés supplémentaires au quatrième trimestre de l'exercice sous examen. Par ailleurs, plus de 99 % d'abonnements concernent les clients de la catégorie « Grand public » et 1 % les clients « Corporate ».

Un Congolais sur deux dispose désormais d'un téléphone cellulaire. Les derniers chiffres de l'Observatoire du marché cellulaire, une structure de l'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, indiquent pour fin 2022 un taux de pénétration qui se rapproche aujourd'hui des 53 %. La tendance de l'utilisation du téléphone reste haussière durant toute l'année sous examen, avec un bond de 2,88 % pour le seul quatrième trimestre. En effet, au cours de ces trois mois, le nombre d'abonnés est passé de 48,45 à 49,84 millions, entraînant une hausse du taux de pénétration de l'ordre de 1,46% entre deux trimestres (soit 50,89 à 52,35%).

Par ailleurs, il y a aussi une très bonne nouvelle pour les sociétés de télécoms, particulièrement celles qui ont mis au point un service de messagerie financière. Le nombre d'utilisateurs actifs du mobile money a connu naturellement une hausse de 30,84 % par rapport au troisième trimestre. Les chiffres de l'Observatoire indiquent 13,825 millions d'utilisateurs contre 10,566 au trimestre précédent. Le taux de pénétration est de l'ordre de 14,52 %.

L'environnement concurrentiel semble être marqué par la domination indiscutable de trois opérateurs habituels, en l'occurrence Vodacom, Airtel et Orange. Au début du mois, Orange annonçait même une innovation majeure. Il s'agit d'Orange money Afrique qui offre plusieurs services, notamment l'accès rapide aux contacts pour toutes transactions et la possibilité de passer d'un compte à un autre (dollar - franc congolais). A titre d'information, les parts de marché se présentent de la sorte (3èe trimestre 2022) : Africell 8,65 %, Airtel 26,75 %, Orange 31,36 % et Vodacom 33,25 %.

Enfin, on note une augmentation intéressante du nombre d'abonnements à un moment très difficile sur le plan socio-économique. Pour autant, cette évolution a eu des tendances mitigées sur les chiffres d'affaires. Dans l'ensemble, l'exercice 2022 s'est clôturé avec un chiffre d'affaires de plus de 2,05 milliards de dollars américains. Si l'on compare aux chiffres de 2021, on note une hausse de plus de 18 %. Mais si l'on va plus loin dans les comparaisons, on se rend compte que le chiffre d'affaire du secteur enregistre une baisse par rapport au trimestre précédent (au cours de la même année 2022), soit de 544,42 millions à 528,85 millions de dollars américains.