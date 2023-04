Congo-Kinshasa: A Bukavu où il séjourne - Kamerhe vante son alliance parfaite avec Tshisekedi

Vital Kamerhe, Vice-premier ministre et ministre de l'Economie est arrivé samedi 8 avril à Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu. Devant une foule nombreuse qui l'attendait à la Place de l'indépendance de Bukavu, le leader de l'Union pour la nation Congolaise (UNC), a commencé par tordre le coup aux mensonges distillés dans certains milieux faisant état de rupture avec son allié du Cap pour le Changement (CACH), Félix Tshisekedi. Il a vanté à cette occasion son alliance parfaite avec le président Félix-Antoine Tshisekedi en prévision des élections qui se profilent à l'horizon.

Il a, par ailleurs, remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance placée en sa personne pour diriger le ministère de l'Économie nationale dans le Gouvernement Sama 2 en qualité de Vice-premier ministre. Il a rappelé, à cet effet, qu'il entend miser sur la réforme du système fiscal du pays, la production et la diversification de l'économie pour revaloriser la monnaie nationale qui ne cesse de se déprécier face au dollar américain.

Conscient de cet enjeu, marqué par la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères notamment, le dollar, Kamerhe a promis de mouiller la chemise afin d'améliorer le bien-être des Congolaises et des Congolais.

A l'en croire, ce défi passe notamment, par la réforme profonde du système fiscal du pays, la production et la diversification de l'économie pour maîtriser tous les agrégats économiques. VK a conscience que c'est seulement à ce prix qu'il pourra réussir le pari de la revalorisation de la monnaie nationale en continuelle perte de vitesse depuis belle lurette, sinon depuis toujours.

Vital Kamerhe a saisi cette opportunité pour annoncer la construction des routes Lycée Wima-ITFM et Uvira-Sange avant de rassurer que les fonds sont déjà disponibles pour lancer les travaux de construction de ces deux routes.

Plaidoirie pour la 3ème aire opérationnelle

Le président national de l'UNC qui a mis à profit son séjour à Bukavu pour s'enrôler, a également plaidé pour la prolongation des opérations d'enrôlement des électeurs dans la 3èmeaire opérationnelle qui inclut plusieurs provinces congolaises dont celle du Sud-Kivu. Et de promettre d'envisager, à cette fin, un tête-à-tête avec le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Selon lui, « le taux actuel d'enrôlement ne reflète pas la croissance démographique de la province» du Sud-Kivu. D'où, la nécessité, souligne-t-il, de prolonger les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs pour permettre à la population de cette partie du pays de s'enrôler massivement.

Appel à l'amour et au pardon

En ce moment où la RDC fait face à des circonstances tumultueuses, causées notamment par l'aggravation de la guerre à l'Est provoquée par l'armée rwandaise via les rebelles du M23, Kamerhe, coiffé de sa casquette de leader politique et d'opinion, a lancé un message d'amour et de pardon. Il a exhorté les populations à bannir le tribalisme et toute attitude susceptible de porter atteinte à la cohésion nationale. Il a ici salué la présence des militants des partis politiques autres que son UNC, venus l'accueillir et l'écouter.

Vital Kamerhe a, en outre, prévu de rencontrer les commerçants du Sud-Kivu, la direction provinciale de la FEC et divers autres opérateurs économiques pour discuter des difficultés endurées dans ce secteur et envisager ensemble des solutions les plus idoines.

Membre du présidium de l'Union Sacrée de la Nation (USN), la plateforme politique et électorale de la majorité présidentielle, Kamerhe a donné son point de vue sur la crise institutionnelle qui règne au sommet de la province du Sud-Kivu en appelant à ne reconnaître que Fiston Malago comme gouverneur du Sud-Kivu.