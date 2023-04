Angola: La BNA modifie les règles pour les comptes détenus par des mineurs

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) a mis à jour les règles applicables aux comptes détenus par des mineurs, en établissant la possibilité d'attribuer une carte de débit aux enfants, à partir de 14 ans, dans le cadre de l'inclusion financière.

L'attribution sera accordée, tant qu'elle sera demandée par le représentant légal du mineur, cela permettra de déterminer le montant journalier pour chaque opération.

Avec cette initiative, conformément à la lettre circulaire nr.04/2023, à laquelle l'ANGOP a eu accès, la BNA rappelle ses objectifs de promotion de l'éducation et de l'inclusion financière et, par conséquent, d'augmenter les niveaux de littératie financière de la population.

La BNA affirme également porter une attention particulière au rôle important de l'éducation financière des mineurs dans l'augmentation de la littératie financière de la population et que le fait d'avoir un compte bancaire permet d'apprendre aux mineurs, dès leur plus jeune âge et en toute sécurité, à gérer leur argent et à épargner.

Avec cela, la Banque centrale veut fournir aux mineurs des connaissances afin qu'ils puissent être à l'avenir des consommateurs plus conscients et responsables de produits et services financiers, ainsi que l'importance croissante des compétences financières dans le développement d'un environnement inclusif et durable.

Dans le cadre de la mise à jour des règles, la BNA recommande que les cartes de débit, émises sur des comptes détenus par des mineurs ayant atteint 14 ans révolus ou plus, doivent être émises au nom du titulaire du compte, c'est-à-dire au nom du mineur, et non au nom du représentant légal.

A compter de la date à laquelle le mineur atteint l'âge de 18 ans, il doit contacter sa banque commerciale en vue de mettre à jour le processus d'ouverture de compte.