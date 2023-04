Angola: Le gouvernement attire des investissements pour le développement socio-économique du pays

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré ce mardi, à Luanda, que le Gouvernement angolais continuerait à mobiliser des financements, à attirer des investissements privés et à renforcer la coopération et les partenariats au niveau international, dans le cadre de sa stratégie de promotion du développement économique et social du pays

João Lourenço s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture du IX Conseil consultatif élargi du ministère des Relations extérieures, qui se déroule jusqu'au 13 avril.

A l'occasion, le Président de la République a déclaré que la stratégie de promotion du développement économique et social du pays impliquait l'attraction d'investissements étrangers directs dans l'économie nationale.

Selon João Lourenço, l'exécutif angolais a l'intention de continuer à envoyer des messages à l'étranger, afin de sensibiliser les gouvernements, les entités publiques, les entreprises et les investisseurs potentiels, en vue de repositionner l'Angola dans le contexte de l'Afrique et du monde.

"Avec cela, nous avons l'intention de diversifier l'économie, d'augmenter la production nationale de biens et de services, les exportations, de créer plus d'emplois et d'améliorer les conditions de vie de la population", a souligné João Lourenço lors de l'événement qui réunit, entre autres, des ambassadeurs et des consuls.

Le Chef de l'Etat a souligné le fait que les partenaires internationaux concentrent leur attention sur le marché angolais, suite à l'amélioration significative de l'environnement des affaires, actuellement plus favorable à l'investissement privé.

À l'occasion, João Lourenço a exhorté les chefs des missions diplomatiques et consulaires à accorder une attention particulière à la diplomatie économique, en faisant connaître le grand potentiel du pays et la législation adoptée ces dernières années.

Il a déclaré que l'Angola, en tant que pays qui promeut la paix et la réconciliation nationale, l'exécutif doit promouvoir l'industrie la paix et du tourisme, en attirant les touristes vers ses beaux paysages, sa gastronomie et sa culture.

À cet égard, il a appelé les représentants des missions diplomatiques à faciliter la délivrance de visas aux hommes d'affaires et aux citoyens étrangers qui ont l'intention de faire du tourisme ou de connaître l'Angola.

"C'est une condition fondamentale pour la nécessaire ouverture du pays aux investissements directs étrangers et au tourisme international", a-t-il souligné.

à suivre