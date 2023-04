Algérie: Ouverture du Salon national 'Expo-vente' à Alger

ALGER — Le Salon national des produits textiles, de l'habillement et des chaussures (expo-vente) s'est ouvert, lundi au Palais des expositions (Alger), une manifestation visant à faire la promotion des produits fabriqués localement et de permettre aux familles de faire leurs achats en prévision de l'Aïd el Fitr à des prix raisonnables.

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a présidé l'ouverture de cette manifestation organisée par l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex) et la Société algérienne des foires et des exportations (Safex), en présence de représentants des secteurs ministériels concernés et du patronat.

Dans son allocution à l'ouverture du Salon, M. Zitouni a souligné que l'objectif de cette manifestation, organisée durant les derniers jours du mois de Ramadhan, est de mettre la lumière sur les capacités de production nationales et leur diversité dans ce domaine, en ce sens qu'elle regroupe plusieurs entreprises algériennes activant dans diverses industries textiles, le cuir, les chaussures et le prêt-à-porter pour leur permettre d'exposer et de vendre leurs produits.

En plus d'offrir aux consommateurs l'opportunité d'acheter les vêtements de l'Aïd, le Salon permet également aux distributeurs et aux commerçants de se rapprocher des producteurs locaux et de prendre connaissance de leurs produits, ajoute le ministre.

Une feuille de route pour développer la filière textile et cuir

M. Zitouni a souligné que son secteur oeuvre à mettre en place une feuille de route détaillée pour développer la filière textile et cuir en vue d'évaluer les capacités productives réelles de chaque produit, l'objectif étant de mesurer le taux de la demande insatisfaite.

Cette stratégie sera susceptible de réaliser l'équilibre sur le marché national entre les produits fabriqués localement et ceux importés, a-t-il ajouté, arguant que cette démarche permettra aussi de cerner de près les problèmes entravant le développement de cette filière, en sus de créer des mécanismes et de trouver des solutions à même de la développer pour augmenter son volume de production.

Appelant les producteurs nationaux à augmenter le taux d'intégration, M. Zitouni a souligné que le défi actuel de cette filière est "d'augmenter la valeur ajoutée et d'améliorer la qualité en adoptant des normes internationales qui protègent le consommateur algérien".

Le ministre a estimé nécessaire de remédier à toutes les lacunes et les points de faiblesse afin d'instaurer une industrie moderne et développée, en adéquation avec les exigences contemporaines des produits de textile, d'habillement et de chaussures en matière de qualité et de savoir-faire et de conception, ce qui permet de commercialiser ces produits de manière fluide au niveau local et à l'étranger.

Selon les chiffres présentés par le ministre, la valeur des exportations algériennes dans les domaines du textile, des cuirs et des chaussures a atteint 31,86 millions USD en 2022, dont 24 millions USD des exportations du textile.

Les exportations des produits en cuir se sont élevées en 2022 à 7,79 millions USD contre 5,34 millions USD en 2021, soit une augmentation de 46%.

Les exportations de chaussures étaient en 2022 de 102.000 USD, d'autant que les produits algériens ont été commercialisés dans cinq (5) pays, à savoir le Nigeria (64,5% du total d'exportations), la Tunisie (20%), le Niger, la Mauritanie et le Sénégal.

Concernant le textile, les fibres synthétiques et les fils figurent parmi les produits les plus exportés en la matière, atteignant une valeur de 12,64 millions USD, soit 52,7 %, en sus des tissus ont atteint une valeur de 6,74 millions USD, soit 28% des exportations totales de textiles.