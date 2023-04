Burkina Faso: Amiens - Hassane Bandé - « Cela se voyait que je méritais de jouer mais il n'y avait pas de concurrence »

À Amiens, le départ de Philippe Hinschberger ne fera pas que des malheureux. Une semaine après le changement d'entraîneur, les langues se délient. C'est notamment le cas d'Hassane Bandé (24 ans), le milieu de terrain offensif burkinabé, arrivé en provenances de l'Ajax Amsterdam l'été dernier. Cantonné au banc de touche en Ligue 2, voire à la tribune en début d'année civile, le joueur, interrogé par Le 11 Amiénois espère une remise à plat des statuts avec le nouveau staff.

« On sentait que l'équipe ne me faisait pas vraiment confiance, je n'avais pas beaucoup de temps de jeu et c'était difficile de m'exprimer. Je devrais en avoir plus, je travaille dur à l'entraînement pour ça. Je suis prêt pour aider l'équipe. Quand tu n'as pas joué pendant un moment et que tu dois te contenter de bouts de matches, cinq ou dix minutes, c'est difficile de revenir à ton niveau. Cela se voyait que je méritais de jouer mais il n'y avait pas de concurrence. Je ne sais pas pourquoi mais le coach avait fait son choix. En tout cas, j'ai toujours été là pour l'équipe et pour lui quand il a eu besoin de moi [...] La victoire contre Nîmes (1-0) prouve aussi que quelque chose a changé. »

Contre les Crocos, Hassane Bandé, entré à la place d'Iron Gomis, a bénéficié de 16 minutes de temps de jeu. Il compte 16 apparitions pour un but depuis le début de saison et une seule tiularisation en Ligue 2.