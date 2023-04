Sénégal: Arrestation du maire Bilal Diatta de Keur Massar - Ses collègues du département exigent sa libération immédiate

Les élus locaux du département de Keur Massar vent debout contre l'arrestation de Mouhamed Bilal Diatta, maire de Keur Massar Nord, en prison depuis plus d'une vingtaine de jours.

« Il y a eu des remous au Sénégal, qui sont le soubassement de politique politicienne de la part du président de la République et de sa coalition BBY. Parce que, ce que les gens ne veulent pas dire aujourd'hui, tout ce brouhaha dans ce Sénégal, est le soubassement d'une candidature non encore déclarée pour un 3ème mandat », soutient le député-maire Bara Gaye. A en croire le maire de Yeumbeul Sud, « Si le président de la République n'ose pas le dire pour le moment, nous populations du Sénégal, nous opposants, on est en mesure de dire que "douffi ameé" (ça n'aura pas lieu), parce que « nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ».

Bara Gaye en a profité pour exprimer son inquiétude sur la fonction de maire au Sénégal : « J'ai parlé du mode d'élection du maire et aujourd'hui, il y a de quoi s'inquiéter dans notre pays. Si, un maire qui a été élu comme le président de la République l'a été, peut être alpagué, amené au niveau de la Brigade de Recherches de Keur Massar, pendant 48h et on lui colle l'atteinte à la sûreté de l'Etat, l'offense au chef de l'Etat et envoyé directement à Reubeus, il y a de quoi s'inquiéter dans notre pays ». Exigeant la libération sans condition de leur pair, les élus locaux de Keur Massar interpellent l'AMS et le REELS à réagir.

Dans la foulée, Ces élus locaux de Keur Massar ont également réclamé la libération de ses jeunes arrêtés depuis le 30 mars dernier. « Le rôle de l'Etat, c'est de donner de l'emploi à ces jeunes-là mais pas de les mettre en prison », a déploré le maire Adama Sarr de Keur Massar Nord.