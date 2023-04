Sénégal: Chelsea - Kalidou Koulibaly estime que Lampard est l'homme idéal pour redresser le club

Le défenseur de Chelsea Kalidou Koulibaly estime que le coach par intérim Frank Lampard est l'homme idéal pour sortir le club de la « situation difficile ».

Frank Lampard, 44 ans, est revenu à Chelsea en tant que manager jusqu'à la fin de la saison, après avoir remplacé le limogé Graham Potter. Les Bleus occupent la 11e de la Premier League et affronteront le Real Madrid, tenant du titre, en quarts de finale de la Ligue des champions, ce mercredi en manche aller. Kalidou Koulibaly a déclaré à BBC Sport qu'ils visaient « à atteindre quelque chose de grand cette année ».

Frank Lampard est le meilleur buteur de tous les temps de Chelsea et a remporté trois titres de champion et la Ligue des champions 2012 au cours de ses 13 années en tant que joueur, avant de les diriger de 2019 à 2021.

Le capitaine de l'équipe du Sénégal Koulibaly, 31 ans, a déclaré à BBC Sport : « Nous savons qu'il est une légende ici et il a déjà formé la moitié de l'équipe. La situation est comme ça pour le moment, mais à l'entraînement, il a dit qu'il nous soutiendrait jusqu'au bout et nous aiderait à sortir de cette situation. Nous savons que c'est une situation difficile pour tout le monde, y compris le club, l'entraîneur et les supporters, mais nous donnerons tout pour nous en sortir et les rendre heureux. Notre premier objectif est de gagner les matchs et de rendre nos supporters heureux. »

L'ancien entraîneur de Brighton, Graham Potter, a été licencié le 2 avril après moins de sept mois à la tête de Chelsea et après avoir dépensé 550 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs cette saison.

Lorsqu'on lui a demandé si Potter reprendrait bientôt un gros défi, Koulibaly, qui a rejoint Londres en provenance de Naples l'été dernier, a répondu : « Je pense que oui. C'est un bon manager, une personne sympa et il m'a beaucoup aidé. C'est vrai que j'ai eu des moments difficiles quand je suis arrivé ici à Chelsea, mais son équipe était vraiment importante et ils nous ont beaucoup aidés. Je suis désolé pour lui mais cela fait partie du travail. J'espère qu'il aura un bel avenir mais maintenant nous sommes tous concentrés sur Chelsea et Frank Lampard. »