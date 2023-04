Guinée: Mali - Nyafou-Balaki - Quiproquos autour d'une mine d'or

La commune rurale de Nyafou située dans la sous préfecture de Balaki est à l'image de la Guinée, est victime de l'or qui y est exploité, le préfet Manson Sangala en fait une vache laitière et a décidé de mettre la main sur l'essentiel des taxes qui y sont générés nous apprend El hadj Simbara Keita maire des lieux.

« C'est vrai depuis 2019, de l'or a été découvert faisant déferler des hommes venus de tous les pays riverains, à l'époque on ne savait pas que la mine était la propriété d'une société dûment installée et qui a amené l'état a chassé les orpailleurs et nous avons fait un plaidoyer qui a été accepté par la société exploitante sous quelques conditions notamment qu'on allait monter un comité de veille qui veillerait à ce que les fouilles ne soient pas profondes et non effectuées par un détecteur et les foreurs ne doivent pas sortir d la limite impartie... »

A l'époque ; les recettes étaient partagées entre tous s souvient le maire mais le préfet Manson Sangala est arrivé et quand il a compris que la mine générait de l'argent, il a dissous l'ancien comité et a placé ses propres hommes, il nous berné en nous disant de lui verser nos parts et que l'argent servirait à des investissements.

Selon El hadj Simbara Keita , on est à environ 26 millions de francs CFA qui ont pris la direction de poches occultes sous la direction de Sory Garaya Bah qui a été décrié et demis et qui depuis tente de rebondir et réclamerait même 5 milliards de francs CFA détourné par l'équipe venue après lui.

A la question de savoir selon la clé de répartition combien touchait la commune, le maire dit entre 200000 et 400000 francs CFA, montant tributaire au flux des découvertes a-t-il précisé.

A la question de savoir ce que la communauté réclame au préfet le maire la réponse est sans ambages :

« On lui a demandé d'abandonner le site comme il n'ya pas de ristournes. »

Devant cet état de fait et quand la presse s'y est mêlée, Manson Sangala serait aux dires du maire en train d'inciter les usagers de la mine à ne plus payer leur dû et pour cela il confie ce message aux militaires déployés sur les lieux.

Le maire estime que le nerf de la guerre que leur a déclaré le préfet est la clé de répartition ancienne qui a été réclamée et qui profitait à tout le monde.

Le maire rappelle aussi que l'ancien responsable du comité déchu avait réussi à pousser les jeunes à réclamer leur part et dans cet élan au lieu de se conformer à ça ont préféré mettre le feu aux symboles de l'état de ce coté oublié des dirigeants de notre pays sans épargner le drapeau.

A la question de savoir si le fait d'être de la même communauté que le préfet n'obstrue pas les intérêts de ses administrés, El hadj Simbara Keita a répondu :

« C'est la population qui est complice, personne n'est natif de cette zone et le lieu est cosmopolite, l'ancien président de district y avait une main mise et il en a profité. Pour nous c'était une simple mine au début mais l'arrivée de la société qui 'exploite fait naitre la haine... »

Le colonel Manson Sangala est devenu une sorte de plaie qui paralyse et terrorise la population de la préfecture de Mali.

A titre d'exemple depuis son arrivée l'érection de certains districts en commune rurale sans que les critères ne soient réunis sont légion, on lui connait aussi le fait d'avoir exhumé une vieille affaire d'accident de chasse de laquelle il a réclamé pas loin de 50 millions aux protagonistes qui ont préféré fuir en laissant leur famille sans soutien et plus récemment encore un de ses gardes du corps a été impliqué dans un viol et l'administrateur n'a pas bougé le petit doigt pour que justice soit rendue à la victime et juste avant ce cas l'administrateur n' pas trouvé mieux à faire que de jeter en prison deux homme qui avaient sauvé un garçonnet dont les parents avaient délibérément brulé les membres et jeté en pâture aux animaux de la brousse avec la précision que les blessures étaient si profonde que l'enfant avait été amputé de ses mains.