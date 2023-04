Togo: Production agricole sous contrat

La contribution de l'agriculture au PIB est estimée à 40%. Le secteur absorbe 2/3 de la population active. Les paysans ont souvent du mal à écouler leur production sur le marché local et régional.

Les choses pourraient changer grâce à l'intervention de l'Allemagne.

Le Programme pour la promotion de la compétitivité du secteur privé au Togo (ProComp/GIZ) entend accompagner une agriculture contractuelle.

Elle désigne généralement la production et la commercialisation de produits agricoles en vertu d'un accord préalable entre producteurs et acheteurs. Elle est de plus en plus pratiquée dans de nombreux pays pour des denrées agricoles très variées.

La GIZ (Agence allemande de coopération) a lancé mardi à Lomé une série de formations destinées à renforcer les connaissances des petits producteurs et des principaux acteurs des chaînes de valeur.

'Le modèle d'agriculture contractuelle développée par la GIZ est à ses débuts au Togo. Mais il va se développer rapidement', a indiqué Maman Guia Yaya, expert en économie rurale.

L'intérêt que suscite l'agriculture contractuelle continue de se développer, en particulier dans les pays qui suivaient auparavant une politique de planification centralisée et dans ceux qui ont libéralisé la commercialisation en fermant les offices de commercialisation.

A une époque de libéralisation des marchés, de la mondialisation et de l'expansion de l'agro-alimentaire, les petits agriculteurs risquent de rencontrer des difficultés à participer pleinement à l'économie de marché.

L'agriculture sous contrat représente aujourd'hui 39% de la valeur de la production agricole aux USA, 75% de la production au Japon, 70% de la production de poulet au Brésil ou encore 90% de la production de lait frais au Vietnam. Nestlé a signé des contrats avec 500 000 paysans dans 80 pays en développement ou en transition, Olam Singapour avec 200 000 producteurs dans 50 pays pour 17 produits différents, Carrefour a des contrats avec des paysans dans 18 pays.

Les entreprises ne sont plus forcément de gros groupes du Nord, certaines sont du Sud (relation Sud / Sud) et d'autres sont de taille plus petite (suivant les types d'agriculture sous contrat).