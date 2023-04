Ile Maurice: MOPRI - Une application mobile pour permettre la comparaison des prix

En décembre 2022, Soodesh Callichurn, ministre du Commerce, avait évoqué lors d'une conférence de presse le lancement d'une application cette année pour permettre aux consommateurs d'avoir accès à une liste de prix de 100 produits dans les supermarchés, afin de permettre la comparaison des prix et booster la concurrence. Finalement, vendredi, le Conseil des ministres a avalisé le lancement d'une application mobile, MOPRI.

Il est indiqué que celle-ci aura pour objectif de fournir des informations aux membres du public sur les prix des produits les plus consommés dans les principaux points de vente. L'application est aussi programmée pour aider les fonctionnaires de la Consumer Affairs Unit dans leur travail de contrôle. Le traitement des plaintes et la gestion de l'interaction entre les utilisateurs deviennent plus aisés. Parallèlement, l'application peut aider pour des rapports analytiques qui seraient utilisés pour la formulation de politiques fondées sur des données.

Suttyhudeo Tengur, président de l'Association de la protection de l'environnement et des consommateurs, soutient que l'affichage de prix à partir du téléphone du consommateur permettra de les «empower». Soit leur permettre de faire un choix judicieux pour les achats en fin de mois. Tous les points de vente à travers l'île y seront répertoriés. Les consommateurs habitant le centre, par exemple, pourront voir les prix des produits de grande consommation de différents points de vente de la région et faire leur choix. Il relève que «cette application apportera indirectement une concurrence entre les points de vente et encouragera des prix abordables».

«Manque de transparence»

Concernant cette mesure, «nous n'avons pas été consultés, à aucun moment», indique Claude Canabady, secrétaire de la Consumers' Eye Association (CEA). «Si cela va aider les consommateurs à mieux faire leurs achats au niveau du choix et de l'économie, tant mieux. Nous préférons réserver notre jugement jusqu'à ce que ce soit mis en action. Après un certain temps, nous pourrons juger. J'espère que ce sera un net progrès sur l'observatoire des prix. Le plus important est que les consommateurs trouvent un bénéfice dans ce que le gouvernement propose.»

Il fait ressortir, d'autre part, «un manque de transparence par rapport aux prix» des importateurs à la vente au détail. Claude Canabady rappelle que dans le passé, la CEA a suggéré un forum entre toutes les associations des consommateurs et les officiers du ministère et une rencontre au moins tous les trois mois dans l'intérêt des consommateurs afin d'évoquer les problèmes courants. Malheureusement, personne n'a prêté attention à cette suggestion.

Stéphane Maurymoothoo, citoyen engagé, craint déjà que cette application n'apporte pas de grand changement, considérant les difficultés auxquelles font face les consommateurs pour remplir leur caddie. Faisant ressortir que certains produits comptent déjà un maximum mark-up de 20 % à 25 %, qui est déjà élevé, depuis la fin des subventions le 1er juillet dernier. Il est d'avis qu'il faut trouver des moyens concrets, plus directs pour soulager les consommateurs. À commencer par stabiliser la roupie, dit-il.