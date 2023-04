Ile Maurice: Concert - Cinq chanteurs indiens sur la même scène, une première

Amateurs de séries et de téléréalités indiennes, ouvrez grands les yeux et les oreilles car un rendez-vous unique est lancé aux passionnés de musique et de Bollywood. Si vous avez l'habitude de regarder l'émission Indian Idol 2023 Season 13, sur la chaîne Sony, le samedi et le dimanche, voici Indian Idol 2023 - Live in Mauritius. Cet événement vous permettra d'assister aux performances des finalistes de la téléréalité numéro 1 en Inde. Pour la première fois, cinq chanteurs indiens seront sur scène à Maurice pour un concert, le 7 mai, au Swami Vivekananda International Conference Center. Ces stars sont Mohammad Faiz, Rishi Singh, Bidipta Chakraborty, Sonakshi Kar et Senjuti Das. Un événement de taille en perspective.

L'initiative revient à SpelMedia et Five Star Media de Girish Gujadhur. «Ce sera une première pour les fans de Bollywood d'avoir cinq chanteurs sur scène et l'un des plus jeunes chanteurs à se produire à l'île Maurice. Ce sera une nuit amusante, vibrante, énergique et romantique avec nos stars, un concert mémorable qui durera plus de quatre heures. Nous invitons donc les membres du public à acheter leur billet rapidement», conseille Girish Gujadhur.

Ils sont tous jeunes, pleins d'énergie et prêts à faire vibrer la foule. Rishi Singh, Bidipta Chakraborty, Sonakshi Kar et Senjuti Das ont participé à Indian Idol Season 13. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, il s'agit d'un concours de chant suivi religieusement par des milliers de Mauriciens. C'est Rishi Singh qui a remporté la compétition.

Âgé de 19 ans, Rishi Singh a fait ses débuts en tant que concurrent dans Indian Idol Season 13 et a obtenu un énorme soutien après que son clip d'audition soit devenu viral en ligne. Il vient d'Ayodhya, dans l'Uttar Pradesh, et veut devenir chanteur professionnel. Rishi Singh a déjà participé avec des amis à un certain nombre de reprises de chansons et de compositions originales sur YouTube dans l'espoir de devenir un jour chanteur professionnel. Il avait interprété Pehla Pehla Pyar du film Kabir Singh lors de l'audition d'Indian Idol et avait reçu une ovation exceptionnelle avec un Micro d'Or. Rishi Singh a également engrangé pas mal de vues sur YouTube en prêtant sa voix dans quelques clips vidéo tels que Hum Jee Lenge (2021), Asoomiyan (2021) et Ilteja Meri (2022). Il a même pu réaliser son rêve de chanter avec Armaan Malik, avec qui il a interprété la chanson Kaise Hua sur scène.

Originaire du Rajasthan, Mohammad Faiz est un artiste et un chanteur indien. Il est surtout connu pour avoir été le vainqueur de l'émission de téléréalité indienne Superstar Singer Season 2 en 2022. Malgré son jeune âge, il poursuit ses études parallèlement à sa passion pour le chant. Il s'est également produit en direct sur plusieurs scènes. Faiz a participé et atteint la finale de la compétition Sa Re Ga Ma Pa Lil Champs 2019. De plus, il a créé sa propre chaîne YouTube, qui compte plus de 496 000 abonnés, où il publie ses performances musicales.

Concernant les autres artistes, Sonakshi Kar a su captiver l'attention du public avec sa belle voix. Grâce à son talent, elle a réussi à se démarquer et à être sélectionnée pour la finale de la saison 13 d'Indian Idol. Elle rêve de devenir une chanteuse de playback en hindi et en bengali. Cependant, elle a commencé à participer à des émissions de téléréalité musicale. Sonakshi Kar a également participé au concours de chant Sa Re Ga Ma Pa Lil Champs. Ses chansons célèbres dans l'émission de téléréalité étaient : Pal Bhar Tahar Jao, Ye Dil Tum Bin, Hum Dil De Chuke Sanam, Agar Mujhse Mohabbat Hai, Aap Ki Nazron Ne et Main Duniya Bhula Dunga.

Bidipta Chakraborty est originaire de Kolkata, au Bengale. Elle a participé à un certain nombre de concours de téléréalité de chant, dont Sa Re Ga Ma Pa Lil Champ, Music Ki Pathshala et Sa Re Ga MaPa Bangla. Elle est devenue populaire pour avoir participé à l'émission télévisée Indian Idol Season 13 et s'être qualifiée pour la finale. La chanteuse fait sensation grâce à sa voix mélodieuse sur les réseaux sociaux où elle est très recherchée.

Finaliste de l'émission Indian Idol Season 13, Senjuti Das a captivé de nombreux fans grâce à sa belle voix sur la scène indienne. Elle a fait la lecture de plusieurs séries télévisées indiennes. Cependant, elle est reconnue pour sa voix enchanteresse. Elle a réussi à se faire un nom dans l'industrie grâce à son talent. Senjuti Das a interprété des chansons telles que Aksar Iss Duniya Mein et Qurbaan Hua, laissant tout le monde stupéfait.

À Maurice, le concert est inspiré de Bollywood avec des chansons rythmées, un décor grandiose et un spectacle son et lumière concocté par des professionnels étrangers et locaux. Ces chanteurs bollywoodiens d'Indian Idol Season 13 ont un bel avenir devant eux et sont de véritables étoiles montantes aux voix envoûtantes; ils promettent un divertissement de premier ordre avec un concert live exceptionnellement mémorable à Maurice. Une expérience unique pour les mélomanes de Bollywood avec des personnalités de la musique qui donneront le meilleur d'elles-mêmes !

Billetterie : contacter le réseau Otayo ou appeler sur le 59231521/57100808.